Üniversiteye geçecek öğrencilerin katılacağı 2021 YKS sınav giriş belgeleri erişime açıldı, öğrencilerin sınava gireceği yerler belli oldu. Sınava katılacak adaylar ÖSYM internet sitesi aracılığıyla sınava girecekleri binayı öğrenebilecek. İşte 26 Haziran'da gerçekleşecek 2021 YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

2021 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU!

26 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT),27 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

2021 YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

2021 YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

DİKKAT!

2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.