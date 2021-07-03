2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanır? sorusu gündemde yer alıyor. Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarına göre hayalini kurduğu üniversite sınavına gidecek. Merakla beklenen YKS sonuçlarına ilişkin ÖSYM tarihi verdi. YKS sonuçlarından sonra tercih işlemleri için tarih belirlenecek. İşte 2021 YKS sınav sonuç tarihi...

YKS 2021 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısıTYT puanı ve başarı sırası varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıralarıOrtaöğretim Başarı Puanı (OBP)Yerleştirme puanları ve başarı sıralarıÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Evet. TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT’de 150 ve üzeri puan almak gerekmektedir. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekmektedir.