Zam haberleri gündemi meşgul ettiği şu günlerde sosyal medyada Philips Morris sigaralarına zam geldiğine dair iddialar ve görseller gündem konusu oldu. Konuya ilişkin Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, açıklamada bulundu.

2021 SİGARA FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

"Şuan Philips Morris Pm sisteminde fiyat budur diğer zamlı haberlere haberlere itibar etmeyiniz. Fake yayılan sigara fiyat zammı 5 lira diye geçti gerçi olursada şaşırmayın" dedi.