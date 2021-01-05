Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Soruları binlerce sağlık çalışanı tarafından merak konusu oldu. Bakan Koca, yeni hastanelere atamalar yapılabileceğini söyledi. İşte, Sağlık Bakanlığı atama başvurularıyla ilgili detaylar...

SÖZLEŞMELİ 16 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 2021 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Adayların araştırdığı 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alım tarihleri ise henüz netleşmedi.

Koronavirüs salgınından dolayı binlerce sağlık personeli alımı yapılmaya devam edeceğini belirten Bakan Koca, Aralık ayında 12 bin sağlık personeli alımı için duyuruda bulunmuştu. 16 bin sağlık personeli alımı için açıklama yapması gereken Bakan Koca herhangi bir detay vermedi. 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımları duyurusu ne zaman nereden yapılacak henüz bilinmiyor. Açıklama yapıldığında detayları paylaşıyor olacağız. İşte Cumhurbaşkanlığı kararı;

Cumhurbaşkanı kararı uyarınca eleman temininde güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin verimli yürütülebilmesi amacıyla 2021 yılında 16,000 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. 16 bin sözleşmeli sağlık personeli başvuru şartları henüz paylaşılmadı. Paylaşıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

16 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI HANGİ KADROLARDAN OLACAK?



16 bin sözleşmeli sağlık personeli alım şartları ve başvuru koşulları nelerdir araştıran adaylar, hangi kadrolara sağlık personeli alınacak merak ediyor. Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alım tarihleri ne zaman? Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, yeni yılda istihdam edilmesi öngörülen sözleşmeli sağlık personeli; diş tabibi, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, sağlık memuru ve teknikeri, tabip ve uzman tabiplerden oluyor.

Önceki 12 bin sağlık personeli alımı için açık kadro detaylarını Bakan Koca şöyle paylaşmıştı; "Bakanlığımız; 7.000’i hemşire, 1.700’ü ebe ve 2.864’ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır." demişti. 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımınında benzer kadrolardan sayılması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 16 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?



Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı başvuru şartları, ÖSYM kılavuzuyla birlikte belli olacak henüz açıklanmadı. Geçen dönem yapılan 12 bin sağlık personeli alımı başvuru şartları şöyleydi;

1. 657 sayılı Kanununun dördüncü maddesinin (B) fıkrasıyla 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi dâhilinde istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun yirmi sekizinci maddesi kapsamında mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlılar ve yabancı uyruklular tercihte bulunamaz.

2. Söz konusu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları seçenlerin, 657 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin (B) fıkrasıyla aynı Kanunun kırk sekizinci maddesindeki koşulları taşımaları gerekir.

3.Perfüzyonist, Odyolog, Sağlık Fizikçisi ile Dil ve Konuşma Terapisti pozisyonlarını, ilgili bölümlerde yüksek lisansı/doktorası olduğundan tercih etme hakkı elde edenlerin tercih sayfasında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekir. Söz konusu seçeneği seçenlerin ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanıltıcı, yanlış ya da yalan beyanda bulunanlar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybeder. Yanıltıcı, yanlış ya da yalan beyanda bulunanların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığı tarafından atamaları yapılmaz.

4. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı alanlarla 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmaz.

5. Durumu ‘Başvuru Genel ve Özel Şartlarına’ uygun olmayanlarla yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve koşulları taşımasına rağmen talep edilen belgeleri zamanı içinde teslim etmeyenler, göreve başlayamaz