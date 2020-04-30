Uluslararası Paralimpik Komitesinin (IPC) internet sitesinde yer alan açıklamada, Kobe'de gerçekleştirilecek Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nın 26 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, erteleme sebebinin 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenmesi olduğu belirtildi.