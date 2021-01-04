2021 yılının yaklaşmasıyla birlikte 2021 Ocak ayında konut kiralarına gelecek zam oranı merak ediliyordu. TÜİK'İN Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından 2021 Ocak ayında konut kiraları için zam oranı da belli olmuş oldu. 2021 Ocak Kira zammı ne kadar olacak? İşte Ocak 2021 kira artış oranı!

ARALIK AYI ENFLASYON ORANLARI NEDİR?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak.

2021 KİRA ARTIŞ ORANI

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti.

ENFLASYONA GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Kira zammı, sözleşmesinde aksi belirtilmediği sürece yıllık TÜFE oranı üzerinden hesaplanır.

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Kira Artış Oranı: % 14,60

Ocak ayında ödenecek Kira Zammı Tutarı: 146,0 TL

Ocak Ayı Zamlı Kira Tutarı: 1.146,0 TL