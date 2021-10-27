Meteoroloji Genel Müdürlüğü kadrolarında görevlendirilecek 89 adet Mühendis ve 11 adet Büro Personeli alımı gündemde. MGM personel alımı başvurularında KPSS puanı şartı aranacak. İşte başvurulara dair merak edilenler...

MGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

MGM personel alımı için başvuru yapacak adaylar tercihlerini, 27 Ekim - 02 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 02 Kasım 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2021/8 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

2021 MGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MGM PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/8 Tercih Kılavuzuna saat 11.00’den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

2021 MGM PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ