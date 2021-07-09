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2021 MEB İl içi Öğretmen ihtiyaç listesi: İl içi atama başvuruları başladı! İllere göre ihtiyaç listeleri

Tayin atama başvuruları başladı, gözler İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yayınlanan il içi ihtiyaç listelerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevli öğretmenlerin merakla beklediği il içi yer değiştirme dönemi için geri sayım başladı. 2021 İl İçi Öğretmen İhtiyaç Listeleri teker teker açıklanıyor. İşte MEB İl il öğretmen atama İhtiyaç listesi 2021

09.07.2021 - 11:19 | Güncelleme: ABONE OL
2021 MEB İl içi Öğretmen ihtiyaç listesi: İl içi atama başvuruları başladı! İllere göre ihtiyaç listeleri

Milyonlarca öğretmenin merakla beklediği 2021 il iç yer değiştirme başvuruları için heyecanlı bekleyiş sonra erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021 Yılı Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Takvimi'ne göre atama başvuruları 8-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak. İşte il il öğretmen ihtiyaç listesi...

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI

2021 MEB İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME İLE İLGİLİ DUYURU İÇİN TIKLAYINIZ

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini
tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli
öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna
atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna
atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini
tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTELERİ

2021 il içi yer değiştirme başvuruları için adaylar tarafından araştırılan ihtiyaç listeleri İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanıyor. Taşra ve Merkez şehirler İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanan listeler şöyle:

2021 MEB AYDIN ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2021 MEB AMASYA ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2021 MEB ARTVİN ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2021 MEB ANTALYA ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2021 MEB BALIKESİR ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2021 MEB AFYON ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2021 MEB DÜZCE ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2021 MEB BİTLİS ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2021 MEB ÇANAKKALE ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2021 MEB DENİZLİ ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2021 MEB KONYA ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2021 MEB MARDİN ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2021 MEB SİVAS ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2021 MEB TOKAT ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2021 MEB KARAMAN ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2021 MEB IĞDIR ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2021 MEB BURSA ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2021 MEB TEKİRDAĞ ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2021 MEB HATAY ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2021 MEB ADIYAMAN ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2021 MEB BİLECİK ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2021 MEB BİNGÖL ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2021 MEB BOLU ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2021 MEB ESKİŞEHİR ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2021 MEB ŞIRNAK ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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