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2021 KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK'dan burs başvuru açıklaması geldi mi?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milyonlarca öğrencinin başvurduğu karşılıksız burs için gözler KYK'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Peki 2021 yılı KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? İşte KYK'dan burs başvuru açıklamasına dair detaylar...

06.10.2021 - 21:28 | Güncelleme: ABONE OL
2021 KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK'dan burs başvuru açıklaması geldi mi?

KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? sorusu KYK burs başvurusu yapacak öğrenciler tarafından büyük merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci devletin sağlamış olduğu kredili burs ve karşılıksız burslardan yararlanabilecek. 2021 Eylül ayının ortalarına gelmemiz ile birlikte gözler KYK'dan gelecek açıklamada. İşte haberin detayları...

KYK BURS BAŞVURULARI 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK burs başvuruları YURT-KUR resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Başvurular için YURT-KUR'dan gelecek açıklama bekleniyor. KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Burs başvurularının da YKS ek tercih katyıt işlemlerinin biteceği 7 Ekim Perşembe veya 8 Ekim Cuma günü KYK e-Devlet uzantısı üzerinden başlaması bekleniyor.

E-DEVLET KYK BAŞVURU SAYFASI

KİMLER KYK BURS BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.

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