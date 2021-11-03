KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? sorusu YKS ikinci tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci devletin sağlamış olduğu kredili burs ve karşılıksız burslardan KYK burs başvurusu ile yararlanabilecek. Peki E-Devlet ile 2021 KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? İşte haberin ayrıntıları...

KYK BURS BAŞVURULARI 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK burs başvurularıyla ilgili gözler uzun süredir YKS tercih sonuçları ve sonuçlara bağlı üniversite kayıtlarına çevrilmişti. YKS ikinci ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Kayıt süreci ise 26 Ekim'de başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yaptı. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi.

Anlaşıldığı üzere kayıt süreci 1 Kasım Pazartesi sona erdi. Kayıt sürecinin sona ermesiyle birlikte KYK burs başvurularının da önümüzdeki hafta içerisinde başlaması bekleniyor.

E-DEVLET KYK BAŞVURU SAYFASI

KİMLER KYK BURS BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

2021 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılı KYK burs ve kredi ücretleri şöyle:

KYK Lisans burs ve kredi ücreti: 650 TL,

KYK Yüksek lisans burs ve kredi ücreti: 1300 TL,

KYK doktora burs ve kredi ücreti: 1950 TL