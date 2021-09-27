2021 KPSS yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmayan KPSS branş bazında sıralama adaylar tarafından araştırılıyor. 2021 KPSS branş sıralaması hakkında merak edilenler...
KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEREDEN ÖĞRENİLİR?
2021 Kamu Personel Seçme Sınavına (2021-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre KPSS adayları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecekler.
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KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR, NE İŞE YARAR?
Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlandı.
MEB ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ HANGİ KPSS PUANIYLA YAPILIYOR?
MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekiyor..
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