2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayınlanmasıyla birlikte KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu KPSS sınavına katılan adaylar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM, devlet kadrolarında memur olarak çalışma isteyen adayların katıldığı 2021 KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. ÖSYM takvimine göre sonuç tarihleri

2021 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ), 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ), 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

KPSS SINAV SONUÇLARININ SORGULANMASI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.