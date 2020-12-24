2021 İstiklal Marşı Yılı olacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2021, İstiklal Marşı Yılı olarak kabul edildi. Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın Türkiye'nin ulusal marşı olarak kabul edilişinin 100'üncü yılında İstiklal Marşı'nın kabul edildiği 12 Mart'ı Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Hakkında Kanun'a geçici madde eklenmesini içeren düzenleme kanun teklifine eklendi. Düzenlemeyle 2021 yılı boyunca bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından İstiklal Marşı'nın anlamını ve Kurtuluş Savaşı'nın önemini anlatmak amacıyla halkın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri düzenlenecek.
Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon, TBMM Genel Kurulu'nda 2021'in 'İstiklal Marşı Yılı' olmasını içeren düzenlemenin kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi;
* 2021 yılı, 'İstiklal Marşı Yılı' ilan edildi. Tabii ki bu içime müthiş bir sevinç verdi, kalbim sevindi. Çünkü hakikaten İstiklal Marşı'mızın 100'üncü yılı. Bir şeyler olması gerekiyordu. Takdir ettiler, sağ olsunlar. Çok mutlu oldum. Hamdolsun.
* Mehmet Akif'in ailesi olarak başından beri ilgi ve takdirleriyle destek aldığımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, TBMM Başkanımız Mustafa Şentop'un samimi gayretlerine, meclisimizdeki tüm siyasi partilerin temsilcilerine ve genel başkanlarına kalbimden en derin sevgi ve şükranlarımı arz ediyorum.
* İstiklal Marşı hepimizin birlik ve dirlik içinde buluştuğunun resmidir, sesidir. İstiklalin tek şemsiyesinin TBMM olduğunun kabulü anlamındadır. Sevindiricidir, bizi bir arada tutan ruhtur. İstiklal Marşımız milletimizin özüdür. Tek vatan, tek millet, tek bayrak ve tek devlet şiarının şiiridir, sesidir. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın.
* Büyük bir vatanseverdi. Dedem, vatanı, milleti, bayrağı, ezanı, Allah ve Peygamber yolunda gitmesiyle büyük bir ahlak abidesidir. Samimi bir insandır. Kan bağı olmamın dışında bütün milletimizin dedesidir.
* Gönüllerde çok güzel bir iz bıraktı. Çünkü hiç bencilce davranmayan vatan sevdalısı bir insandı. Vatanı ve bayrağı için hep gönlünden verdi.
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