2021'in merakla beklenen filmleri

NEWS OF THE WORLD
Usta oyuncu Tom Hank ve yönetmen Paul Greengrass'ı yeniden buluşturan film, 1860'larda bir kızılderili kabilesi tarafından kaçırılan küçük bir kızın eve dönüş öyküsünü anlatıyor. Paulette Jiles romanından beyazperdeye uyarlanan 'News Of The World'de Tom Hanks'e genç oyuncu Helena Zengel eşlik ediyor.
WEST SIDE STROY
İki farklı etnik kökenden gelen Tony ve Maria'nın aşkını anlatan, 1961 yapımı, sinema tarihinin unutulmaz müzikallerinden 'Batı Yakasının Hikayesi' Steven Spielberg'in yorumuyla yeniden beyazerdeye geliyor. Yeni Tony ve Maria'yı Ansel Elgort ile Rachel Zegler canlandırırken orjinal filmin Rita Moreno da kadroda...
GHOSTBUSTERS: AFTERLIFE
'Hayalet Avcıları' dönüyor... 1980'lerin kült filminin yıldızları Bill Murray, Dan Aykroyd ve Sigourney Weaver tam 31 yıl sonra yeniden hayaletlerin peşine düşüyor. Orjinal filmin yönetmeni Ivan Reitman'ın oğlu Jason Reitman'ın yönettiği filmde Paul Rudd, Finn Wolfhard, McKenna Grace gibi yıldızlar da kadroya dahil oluyor.
DUNE
İşten herkesin konuştuğu film... Warner Bros.'un sinemalarla aynı anda HBO Max'te de seyirciyle buluşturacağını açıkladığı film 2021'in en çok merak edilen yapımı. Frank Hebert'in kült bilim-kurgu romanı bu kez Denise Villeneuve'nin ellerinde... Kadrota Timothee Chalemet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson gibi yıldızlar yer alıyor.
THE LAST DUEL
İki yıldız oyuncu Ben Affleck ve Matt Damon'ın Nicole Holofcener'le birlikte senaryoya da imza attığı film Ortaçağ Fransa'sında geçen gerçek bir olayı konu alıyor. Yönetmen koltuğunda usta yönetmen Ridley Scott'ın oturduğu filmde Affleck ve Damon'ın yanı sıra son yılların en dikkaç çeken isimi olan Adam Driver da var.
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