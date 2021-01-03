2021'in merakla beklenen filmleri

THE LAST DUEL



İki yıldız oyuncu Ben Affleck ve Matt Damon'ın Nicole Holofcener'le birlikte senaryoya da imza attığı film Ortaçağ Fransa'sında geçen gerçek bir olayı konu alıyor. Yönetmen koltuğunda usta yönetmen Ridley Scott'ın oturduğu filmde Affleck ve Damon'ın yanı sıra son yılların en dikkaç çeken isimi olan Adam Driver da var.