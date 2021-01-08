"2021'in ikinci yarısında iyileşme olacak"

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Gayrimenkul sektörü 2020 yılını pandeminin gölgesinde rekorlarla kapattı. Kamu bankalarını haziran ayında devreye aldığı kredi paketiyle sıfır konutlar için 15 yıla kadar ayılık yüzde 0.64 faizli, İkinci el konutlar için ise 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkanı konut satışlarında rekor getirmişti. Bu kampanya ile özellikle , birinci el konutlardaki stokun eritilmesine ve sektörde faaliyet gösteren firmalara nakit akışı sağlanmasına önemli katkı verdi.

Gayrimenkul şirketi Nef tarafından düzenlenen online basın toplantısında 2020 yılı değerledirmesi ve 2021 hedefleri açıklandı. Yapılan açıklamada, 2020 yılında 1 Milyar 52 Milyon TL ciro ve 5 projede 2.050 konut teslimi gerçekleştirildiği, son 3 yılda ise toplamda 7000’den fazla konut tesliminin yapıldığı belirtildi.

Nef, ayrıca Avrupa başkentleri ve Kazakistan’ın ardından New York’taki projesi için satış tarihini açıkladı. 210 milyon dolar bütçeli, New York’un köklü geliştiricilerinden Avdoo & Partners ortaklığında gerçekleşen Saint Marks Place projesinin 21 Ocak’ta satışa çıkacağı açıklandı. Toplam 12 kat ve 100 rezidanstan oluşan kaba inşaatın tamamlandığı proje, 2021’in son çeyreğinde teslim edilecek. Yüzde 10 peşinatla satışa çıkarılan projede fiyatların 595 bin dolardan başladığı belirtildi

"SON 6 AYDA BİN 817 KONUT TESLİM ETTİK"

2020 başında, bu yılı teslim yılı olarak ilan ettiklerini açıklayan Erden Timur, “Nef olarak pandemi döneminde de çalışmalarımıza hiç ara vermeden devam ettik ve son 6 ayda tapusuyla beraber teslim ettiğimiz konut sayısı 1.817 olarak gerçekleşti. Son 6 ay içerisinde Nef Çekmeköy Çamlıtepe’de 496 konut ve mağaza, Nef Sancaktepe’de 453 konut ve mağaza, İnistanbul Konsept’te 599 konut ve mağaza, Nef Bahçelievler’de 298 konuttan oluşan 1. etap, Nef Reserve Yalıkavak’ta da 152 villa ve rezidanstan oluşan ilk etabın teslimleri gerçekleşti. Yılın 9 ayının pandeminin etkisi altında geçtiği göz önüne alınınca 1 milyar TL’yi aşan satış ciromuzla nispeten iyi bir yıl geçtiğini söyleyebiliriz. Öte yandan son yıllarda dijital pazarlama metotlarına yaptığımız yatırımların meyvelerini pandemi sürecinde topladık. 2020’de satışımızın yüzde 23’ünü online olarak dijital satış ofisimiz Nef Online üzerinden gerçekleştirdik. Gölköy ile Hebil projelerini ve Yalıkavak ile Bahçelievler projelerindeki kalan etapları da 2021 yılı içerisinde teslim edilecek. Ayrıca, kabası biten Kazakistan’daki Nef Uptown projesinin 10 bloktan oluşan ilk etabını da 2021 yılında teslim edeceğiz” dedi.

"ARSADA BEKLEDİĞİMİZDEN FAZLA TALEP VAR"

Bu sene yeni arsa projeleri açıklayacakları bilgisini veren Timur, “Burada beklediğimizden fazla talep görüyoruz. Bunun sebebi en fazla kar getirisi olması ile birlikte, kurumsal ve güvenilir bir alternatif sunmamızdan da kaynaklanıyor. Hukuki ve teknik analizi güvenilir danışmanlar tarafından tamamlanmış sorunsuz arsalara yatırım imkanı sunuyor olmamız, yine uluslararası mimarlık firmaları tarafından yapılmış masterplan ve konsept çalışmaları, gelişme potansiyeli yüksek bölgelerde imarlı, ruhsat almaya hazır arsalar sunmamız etkili. Ulaşılabilir fiyat ve ödeme koşullarıyla arsa alımını kolaylaştıran yatırım modelimiz ve de arsanın değerlenmesini beklerken arsa üzerinde teslim edilecek mobil evlerde oturum imkanı yatırımcıyı cezbediyor.” dedi.

"2021'DE İKİNCİ YARIDAN İTİBAREN İYİLEŞME OLACAK"

Timur, "2021 yılının özellikle ikinci yarıdan itibaren iyi geçeceği kanaatindeyim. Ülkemizde maliye ve ekonomide iplerin ele alındığını ve enflasyonla mücadele edildiğini görüyoruz. Dünyada da para bolluğu ile birlikte ikinci yarıdan itibaren bir iyileşme düşünüyorum. Biz konut üreticileri de taahhüt şirketleri ve ihracatçı şirketlerimiz gibi hikaye yazmak zorundayız. Çok iyi bir know how’ımız var ve rakebet gücümüz de yüksek. Bunu yurtdışına taşımak, ülkemize ihracat ve katma değer sağlamak sektörümüz adına da kıymetli olacaktır" dedi