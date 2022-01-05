2021'in en başarılı Türk teknik direktörleri

Süper Lig'de geride kalan yıl Sergen Yalçın, Abdullah Avcı, Fatih Terim, Emre Belözoğlu, İlhan Palut, Ömer Erdoğan, Rıza Çalımbay ve Hakan Keleş, başarılı performanslarıyla ön plana çıktı.

Spor kamuoyunda başarılı olarak değerlendirilen teknik adamların tamamının Türk olması dikkati çekti.

SERGEN YALÇIN İKİ KUPA KAZANDI

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımla 2 kupa kaldırdı.

Unutulmaz futbolcuları arasına girdiği Beşiktaş'ın başına Ocak 2020'de geçen Yalçın, 2021'de önemli bir başarıya imza attı.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda zafere ulaştı. Siyah-beyazlılar 2021-2022 sezonuna iyi başlasa da hem Süper Lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü sonuçların ardından Yalçın ile yollar ayrıldı.

TRABZONSPOR, ABDULLAH AVCI İLE ZİRVEDE RAKİPSİZ

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının lideri Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, ön plana çıkan çalıştırıcılardan biri oldu.

2021 yılında bordo-mavili ekibin başında çıktığı 50 resmi müsabakada 30 galibiyet, 15 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Avcı, Süper Lig'deki performansıyla dikkati çekti.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun son 12 müsabakası ile bu sezonun ilk 15 karşılaşması arasında 27 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Avcı, 278 gün boyunca mağlubiyet görmedi.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında 46 puan toplayan Avcı yönetimindeki Trabzonspor, en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'un 7 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Karadeniz temsilcisi, ilk yarı itibarıyla Fenerbahçe'ye 14, Beşiktaş'a 18, Galatasaray'a ise 19 puan fark attı.

AVERAJLA ŞAMPİYONLUK KAÇIRAN TERİM, AVRUPA'DA LİDER

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarısıyla dikkati çekiyor.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran sarı-kırmızılı takım, bu sezon istediği performansı sergileyemiyor. Ligde ilk yarıyı lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray, Avrupa'da ise bu sezon en başarılı Türk takımı durumunda.

Sarı-kırmızılılar, Fransa'nın Olimpik Marsilya, İtalya'nın Lazio ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarının yer aldığı E Grubu'nu üçer galibiyet ve beraberlikle namağlup lider bitirdi ve yoluna son 16 turundan devam etme hakkı kazandı.

EMRE BELÖZOĞLU KARİYERİNE İYİ BAŞLADI

Türk futbolunun en önemli orta saha oyuncularından biri olan Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerine de iyi bir başlangıç yaptı.

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Fenerbahçe'de sportif direktör olarak göreve başlayan Emre Belözoğlu, mart ayında Erol Bulut'un ayrılmasından sonra takımın başına geçti.

Sarı-lacivertlilerin başında 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan çiçeği burnunda teknik direktör ile şampiyonluğun kaçırılmasının ardından yola devam edilmedi.

Emre Belözoğlu, ikinci şansını Medipol Başakşehir'de elde etti. Kötü günler geçiren turuncu-lacivertlilerde Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlüğe getirilen genç çalıştırıcı, 11 Süper Lig maçına çıktı. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, 8 galibiyet, 3 beraberlik gördü. Emre Belözoğlu, bu performansıyla 9. hafta öncesi 6 puanla 15. sırada aldığı takımı, ilk yarı sonunda 33 puanla 3. basamağa kadar çıkardı.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'de teknik direktör olarak görev yaptığı bölümde toplam 21 lig karşılaşmasında 15 galibiyet, 5 beraberlik alırken sadece 1 kez mağlup oldu.

İLHAN PALUT VE ÖMER ERDOĞAN ZİRVE YARIŞINDA

Türk futbolunun 2 genç teknik direktörü İlhan Palut ve Ömer Erdoğan, 2021'deki performanslarıyla takımlarını zirve yarışına soktu.

İttifak Holding Konyaspor'da İsmail Kartal'ın ardından şubat ayında göreve gelen İlhan Palut, takımı 24. hafta sonunda 24 puanla 15. sırada devraldı. Yeşil-beyazlılar, sezonu 50 puanla 11. sırada tamamladı. 2021-2022 sezonuna iyi başlayan İlhan Palut yönetimindeki Konya temsilcisi, ilk yarıyı 39 puanla ikinci sırada bitirdi.

Atakaş Hatayspor'u çalıştıran Ömer Erdoğan da ön plana çıkan teknik adamlardan biri konumunda. Geçen sezon başında takımın başına geçen Erdoğan yönetiminde bordo-beyazlılar, sezonu 61 puanla 6. sırada noktaladı. Bu sezon da önemli bir performans sergileyen Hatay temsilcisi, 32 puan topladı ve ilk yarı sonunda 5. sırada yer aldı.

RIZA ÇALIMBAY İSTİKRARIYLA ÖNDE

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, istikrarıyla yine en başarılı teknik adamların arasında yer aldı.

2019-2020 sezonunda olduğu gibi 2020-2021 sezonunda da takımını Avrupa kupalarına taşıyan Rıza Çalımbay, adından söz ettiren teknik direktörlerden biri oldu.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 5. sırada tamamlayan Sivas temsilcisi, UEFA Konferans Ligi elemelerinde mücadele etti. İki tur geçen kırmızı-beyazlılar, play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a takıldı.

Çalımbay yönetimindeki Demir Grup Sivasspor, ligde bu sezon ise ilk yarıda istediğini bulamadı ve ilk yarıyı 26 puanla 12. sırada bitirdi.

HAKAN KELEŞ İKİ LİGDE DE YOLUNA DEVAM EDİYOR

GZT Giresunspor'u Süper Lig'e taşıyan Hakan Keleş, bu sezon da önemli bir çıkış yakaladı.

Geçen sezon yeşil-beyazlı takımı 1. Lig'de 2. yaparak Süper Lig'e çıkaran Keleş, bu sezona iyi başlayamadı. İlk 5 maç golle tanışamayan Giresunspor'da yönetimin arkasında durduğu Keleş, sonrasında önemli bir çıkışa imza attı.

Ligin 9. haftasında düşme potasında yer alan Karadeniz temsilcisi, sonrasındaki performansıyla 14. sıraya kadar yükseldi.

2021'İN YABANCI TEKNİK ADAMLARI

Süper Lig'de 2021 yılında görev yapan teknik adamlar şöyle:

Portekizli Vitor Pereira (Fenerbahçe), Rumen Marius Sumudica (Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), İtalyan Francesco Farioli (VavaCars Fatih Karagümrük), Sırp asıllı İngiliz Nestor El Maestro (Göztepe), İtalyan Vincenzo Montella (Adana Demirspor), Portekizli Ricardo Sa Pinto (Gaziantep FK) ve Rumen Dan Petrescu (Kayserispor).