Memur maaşı ödemeleri her ayın 15'inde başlıyor. 2021 Memur maaşının ne kadar olduğunu hesaplamak isteyenler "Memur maaşları ne kadar?" ve "En düşük memur maaşı ne kadar?" sorularının cevabını merak edip araştırıyor.
2021 Ocak ayı zammı sonrası uzmanlar tarafından hesaplamalar yapıldı. Öte yandan Temmuz ayı zammı için ise toplu sözleşme maratonu şimdiden başladı.
Öte yandan bir son dakika gelişmesi de geçtiğimiz günlerde yaşandı. Yapılan son açıklamaya göre kamudaki sağlık çalışanları için ek ödeme müjdesi geldi. İşte, 2021 memur maaşları tablosu...
TÜİK ARALIK 2020 ENSLASYON ORANI
TÜİK, aralık ayına ilişkin tüketici enflasyonunu açıklandı. TÜİK'in verilerine göre aralık ayında TÜFE yüzde 1.25 artarken memur ve emekli maaşlarını etkileyecek yıllık enflasyon ise yüzde 14.6 oldu. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti.
2021 MEMUR ZAM ORANI
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak.
2021 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE OLDU?
Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4.542 TL’ye yükseldi.
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