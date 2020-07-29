Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI),2021'de düzenlenecek turun tarihlerinin, 2020 Tokyo Olimpiyatları ile çakışma yaşanmaması için değiştirildiğini duyurdu.

Daha önce 2-25 Temmuz 2021'de yapılacağı açıklanan turun 26 Haziran-18 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Bu seneki Fransa Bisiklet Turu da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 29 Ağustos-20 Eylül tarihlerine ertelenmişti.