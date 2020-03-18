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2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA),2021 yılında Çin'de düzenlenmesi planlanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Gianni Infantino, "Dünya benzeri görülmemiş bir sağlık sorunuyla karşı karşıya" ifadelerini kullandı

18.03.2020 - 23:25 | Güncelleme: ABONE OL
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

Koronavirüs salgınının dünya genelinde yayılmasının ardından UEFA'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı, CONMEBOL'un ise 2020 Copa America'yı bir yıl ertelenmesinin ardından FIFA da organizasyonların çakışmaması adına Kulüpler Dünya Kupası'nı erteleme kararı aldı. FIFA Başkanı Gianni Infantino başkanlığında video konferans ile gerçekleştirilen konsey toplantısının ardından FIFA'dan yapılan yazılı açıklamada, 17 Haziran - 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında Çin'de düzenlenmesi planlanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Organizasyonun hangi tarihte yapılacağı ile ilgili bilginin ise gelecekteki toplantılarda verileceği ifade edildi.

INFANTINO: DÜNYA BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR SAĞLIK SORUNUYLA KARŞI KARŞIYA

FIFA Başkanı Infantino aldıkları karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünya benzeri görülmemiş bir sağlık sorunuyla karşı karşıya ve açıkça küresel ve kolektif bir tepki gerekiyor. İş birliği, karşılıklı saygı ve anlayış, tüm karar alıcıların bu önemli zamanda akıllarında bulundurması gereken yol gösterici ilkeler olmalıdır" ifadelerini kullandı.

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