2021 Emekli maaşı zammmı belli oldu mu? 2021 Emekli maaşı ne kadar olur?

Sene sonunun yaklaşmasıyla birlikte 2021 yılında emekli maaşına gelecek olan zam miktarı merak edilmeye başlandı. Hakem kurulu kararı kapsamında alınan zam kararı ve mevcut zamların üzerine Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkları yansıtılacak. Peki, 2021 Emekli maaşı zammı belli oldu mu? 2021 Emekli maaşı ne kadar olur? İşte 2021 emekli maaşı tahminleri...

EMEKLİ 2021 OCAK AYI MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLMASI BEKLENİYOR?

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam yapılması, ikinci altı aylık dönemde ise yüzde 4 zam yapılması bekleniyor. Lakin açıklanan enflasyon verilerine göre oluşan enflasyon farkları yapılacak zam oranlarına eklenerek emeklilerin maaşlarına yansıtılacak. Bu duruma göre Ocak ayı enflasyon farkı yüzde 2 olarak hesaplanırsa yapılacak yüzde 3 zamla birlikte emeklilerin maaşlarına yüzde 5 oranında zam yansıtılmış olacak. Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 905, memur emeklisi maaşı da 2 bin 955 liraya ulaşacak.

EMEKLİ OCAK AYI ZAMMI BELLİ Mİ?

YEP’teki enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde Türkiye 2020 yılını yüzde 10.5 enflasyonla kapatacak. Bu durumda memur ve memur emeklileri normal yüzde 3’lük zammın yanı sıra yüzde 0.5 enflasyon farkıyla geçinmek zorunda kalacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise yüzde 4.5 zamma talim edecek.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.35 olacak.

MEVCUT MAAŞ % 6.35 ZAMLI MAAŞ 1.500 TL 1.595,25 TL 1.600 1.701,60 TL 1.800 TL 1.914,30 TL 2.000 TL 2.127,00 TL 2.200 TL 2.339,70 TL 2.400 TL 2.556,00 TL 2.600 TL 2.765,10 TL 2.800 TL 2.977,80 TL 3.000 TL 3.190,50 TL 3.200 TL 3.403,20 TL 3.400 TL 3.616,90 TL 4.000 TL 4.254,00 TL

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ OCAK AYI ZAMMI NE KADAR OLMASI BEKLENİYOR?

SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak ayında gelen zamlarla birlikte maaşlarının 286,25 TL'ye varan artış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek emekli maaşı 6.375,37 TL olurken gelen zam oranı ile beraber 6.661,62 TL olacağı tahminler arasında yerini aldı.

EMEKLİ MAAŞLARI ASGARİ ÜCRETE EŞİTLENECEK Mİ?

Son dönemde emeklilerin maaşlarına iki düzenleme yapılmıştı. Yapılan düzenleme ile birlikte en düşük emekli maaşı 1000 TL olarak belirlendi. Ancak pandemi sürecinde yeni bir düzenleme yapıldı ve en düşük emekli maaşı 1500 TL oldu. Bu iki düzenlemenin ardından Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) yeni bir maaş düzenleme talebi geldi. TÜED bu talebinde SSK ve Bağkur emeklileri için taban maaşın en az asgari ücret düzeyinde olmasını istedi. TÜED'in bu talebi gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 2 bin 324 TL olarak ödenecek. Bu durumda ise maaşlar 824 TL artmış olacak. Aynı talep kapsamında dul ve yetim maaşı alanların maaşları da bu düzenleme ile yükselecek.