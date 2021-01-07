2021 yılında geçerli olacak en düşük ve en yüksek memur maaşı belli oldu. Milyonlarca emekli ve memur, TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasını bekliyordu. Aralık ayı enflasyon verileri 4 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklandı. 2021 yılı emekli ve memur maaşları zam oranı araştırılıyor. İşte 2021 Memur maaşları, emekli maaşları...

TÜİK ARALIK 2020 ENFLASYON ORANI

TÜİK, aralık ayına ilişkin tüketici enflasyonunu açıklandı. TÜİK'in verilerine göre aralık ayında TÜFE yüzde 1.25 artarken memur ve emekli maaşlarını etkileyecek yıllık enflasyon ise yüzde 14.6 oldu. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti.

2021 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak.

2021 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE OLDU?

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4.542 TL’ye yükseldi.

2021 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

MEMUR MAAŞLARI NE OLDU? UNVAN VE DERECE 2020 Temmuz 2021 Ocak Vali 13.818 14835 Genel müdür (1/4) 13.891 14.914 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.301 7.839 Memur (Lisans - 9/1) 4.509 4.841 Öğretmen (1/4) 5.634 6.049 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.712 13.648 Başkomiser (3/1) 7.296 7.833 Polis memuru (8/1) 6.388 6.859 Uzman doktor (1/4) 8.675 9.314 Hemşire (Lisans - 5/1) 5.465 5.868 Mühendis (1/4) 7.452 8.001 Teknisyen (Lise - 11/1) 4.692 5.038 Araştırma görevlisi (7/1) 7.075 7.596 Vaiz (1/4) 5.854 6.285 Avukat (1/4) 7.115 7.639 En düşük memur maaşı 4.230 4.542

NOT: Memur maaşlarında 25 yıllık hizmeti bulunan, eşi çalışmayan, 0-72 aylık iki çocuğu bulunanlar dikkate alınmıştır.

2021 EMEKLİ MAAŞLARI

Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL’den bin 763 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 534 TL’den bin 662 TL’ye yükselecek.

SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL’yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar.

SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI 2020 Temmuz 2021 Ocak SSK (2000 ÖNCESİ) 2.233 2.420 SSK (2000 SONRASI) 1.500 1.500 BAĞ-KUR (ESNAF) 1.627 1.763 BAĞ-KUR (TARIM) 1.534 1.662

2021 SGK EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

Eski ve yeni SSK emekli aylıkları Temmuz Ocak 1.500 1625 1.586 1719 1.692 1834 1.798 1948 1.904 2063 2.009 2177 2.115 2292 2.221 2407 2.327 2522 2.432 2635 2.538 2750 2.644 2865 2.750 2980 2.855 3094 2.961 3209 3.067 3324 3.173 3438 3.278 3552 3.384 3667 3.490 3782 3.596 3897 3.701 4011 3.807 4125 3.913 4240 4.019 4355 4.124 4469 4.230 4584 4.336 4699 4.442 4814 4.547 4927 4.653 5042 4.759 5157

2021 BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI

Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları Temmuz Ocak 1.534 1662 1.586 1719 1.692 1834 1.798 1948 1.904 2063 2.009 2177 2.115 2292 2.221 2407 2.327 2522 2.432 2635 2.538 2750 2.644 2865 2.750 2980 2.855 3094 2.961 3209 3.067 3324 3.173 3438 3.278 3552 3.384 3667 3.490 3782 3.596 3897 3.701 4011 3.807 4125 3.913 4240 4.019 4355 4.124 4469 4.230 4584