2021'de Sigara fiyatlarına zam gelecek mi? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Sigara zammı yılbaşından önce en çok konuşulan konulardan biri olarak göze çarpıyor. İşte 2021 Sigara zammı iddialarına dair gelişmeler...

2021'DE SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

2021 yılına dair sigara ve alkolü içkilere zam haberleri sosyal medyada dolaşmaya başladı.

Şimdilik 2021 sigara zammına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.