2021'de 29 özel müze ziyarete açıldı. Böylelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren özel müze sayısı 319'a yükseldi. (% 9.9 Artış)

2021'de en çok özel müze açılan şehir Ankara oldu. Başkentte 5 yeni özel müze açıldı.



2021'DE AÇILAN ÖZEL MÜZELER

* Galatasaray Stadyum Müzesi - İstanbul

* Nostalji Müzesi - İstanbul

* İstanbul Su Müzesi - İstanbul

* Bir Zamanlar Antalya Müzesi - Antalya

* Adnan Menderes Demokrasi Müzesi - Aydın

* Mustafa Kemal Atatürk ve Şehitlerimiz Müzesi - Bartın

* Polis Müzesi - Ankara

* Müze Kumbaram - Ankara

* Türk Tarihi Müzesi ve Parkı - Ankara

* Da Vinci Çocuk Müzesi - Ankara

* Ankara Kulübü Derneği Ankara Kent Müzesi - Ankara

* Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi - Bursa

* Asmadan Bağcılık Tarihi Müzesi - Çanakkale

* Fatih Sultan Mehmet Müzesi - Edirne

* Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi - Edirne

* İzmir Dokunabilir Engelsiz Modern Sanat Müzesi - İzmir

* Erzurum Vakıf Eserleri Müzesi - Erzurum

* M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi - Eskişehir

* İmren Erşen Oya Müzesi - Eskişehir

* Hamam Müzesi - Gaziantep

* Kent Arşiv ve Etnografya Müzesi - Hakkâri

* Vakıflıköy Müzesi - Hatay

* Adana Sinema Müzesi - Adana

* Seyhan Belediyesi Prof. Dr. İlter Uzel Tıp ve Diş Hekimliği Aletleri Müzesi - Adana

* Tıp Tarihi ve Deontoloji Müzesi - Manisa

* Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi - Samsun

* Gök Medrese Vakıf Eserleri Müzesi - Sivas

* Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi - Sivas

* Savaş Atları Müzesi - Sivas



