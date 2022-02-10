2021'de ABD polisi binden fazla kişiyi öldürdü!

ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesinin raporunda, ülke polisinin 2021'de 1055 kişiyi silahla vurarak öldürdüğü, bunun gazetenin istatistikleri tuttuğu 2015'ten bu yana en yüksek rakam olduğu belirtildi.
Gazetenin istatistik bilgileri, geçen sene ABD polisinin en az 1055 kişiyi olaylara müdahale sırasında öldürdüğü, bu rakamın 2020'de 1021 ve 2019'da 999 olduğu bilgisi paylaşıldı.
Raporda, 2015'ten bu yana ABD polisinin ölümcül şiddete en fazla 2021'de başvurduğuna, emniyet güçlerinin silahından çıkan kurşunlarla ölen Amerikalı sayısının son 7 yılda arttığına dikkat çekildi.
Özel sektör suç bilimi uzmanı ve veri bilimcisi Andrew Wheeler, son yıllarda halkın ortaya koyduğu tepkiye rağmen polislerin ölümcül şiddete başvurma konusunda "oldukça tutarlı" olduğunu ifade etti.
POLİSİN ÖLDÜRDÜĞÜ ABD'LİLERİN YÜZDE 94'Ü ERKEK
Washington Post'un istatistikleri, 2021'de polis kurşunuyla hayatını kaybedenlerin yüzde 94'ünün erkek, yüzde 85'inin de olay esnasında silahlı olduğunu ortaya koydu.
ABD polisinin son 7 yılda 3 kez 10 yaş altındaki bir çocuğu silahla vurarak öldürdüğüne ve 2021'de polis kurşunuyla hayatını kaybeden 1055 kişiden yaklaşık yüzde 1'inin çocuk yaşta olduğuna işaret edildi.
Minnesota polisinin 2020'de gözaltına alma işlemleri esnasında siyahi George Floyd'un ölümüne sebep olması sonrası emniyet güçlerine yönelik tepkiler artmış, polislerin eğitilmesi ve davranışlarının kısıtlanması için çeşitli eyaletlerde 400'den fazla yasa tasarısı sunulmuştu.
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