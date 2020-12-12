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Dünyada her yıl 1.3 trilyon dolar değerinde gıda çöpe atılıyor. Türkiye'de ise bu rakam yıllık yaklaşık 300 milyar TL olarak açıklanıyor. Tüm dünyada 1.9 milyar insan sağlıklı besine ulaşamazken, yaklaşık 800 milyon kişi açlıkla mücadele ediyor.

Gıda atığının azaltılması amacıyla kurulan sosyal girişim Fazla Gıda, 2021'de 3 kat büyümeyi ve 600 milyon TL'lik gıda atığını kurtarmayı hedeflediğini bildirdi.

Türkiye'deki yıllık 300 milyar TL'lik gıda atığının sadece finansal değil, çevresel ve aynı zamanda sosyal bir kayıp olduğunu söyleyen Fazla Gıda Kurucu Ortağı Olcay Silahlı, "Bugüne kadar toplam dokunduğumuz gıda değeri yaklaşık 200 milyon TL. Toplam 30 milyon öğün kurtardık. Gıda Geri Kazanım Hiyerarşisini uygulayarak mevcut 41 iş ortağımız ile değer katmaya devam ediyoruz, 2021 yılında 100 iş ortağımızla büyümeyi hedefliyoruz. Günlük bazda 36 şehirde gıda kurtarma faaliyetlerini koordine ediyoruz ancak 81 ilde operasyon kabiliyetimiz var. 2021 yılında yeni çözümler ve değer önerileri ile gıda tedarik zincirinin farklı paydaşlarına da hizmet vermeye başlayacağız" dedi.

Girişimin bugüne kadar yaklaşık 200 milyon TL'lik gıda atığını kurtardığı ve Gıda Kurtarma Derneği (GKTD) aracılığıyla yaklaşık 1 milyon 100 bin ihtiyaç sahibine ulaştığı belirtildi.