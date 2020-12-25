Tedarik zinciri finansmanı ve işletme sermayesi alanında banka dışı platform olan C2FO, Türkiye faaliyetlerini başlattığı 2020 yılını tamamlayarak 2021 için büyüme hedefi koydu.
2020 yılını değerlendiren ve 2021’e yönelik hedeflerini paylaşan C2FO Türkiye Direktörü Serden Keçecioğlu, 2020 yılında tüm dünyada yaklaşık 40 milyar dolar tutarında faturalı alacağın tedarikçilere erken ödenmesini sağladıklarını ifade etti.
Keçecioğlu, "Pandeminin etkisiyle, tedarik zincirlerini korumak isteyen büyük ölçekli firmaların C2FO’ya olan ilgisi hızla artarken, 183 ülkeye yayılmış ve çoğunluğu KOBİ statüsündeki kayıtlı tedarikçilerimizin C2FO’yu kullanma oranlarında da rekor kırdığımız bir yılı geride bıraktık" diye konuştu.
Türkiye’de yeni bir tedarikçi finansmanı deneyimi sunduklarının altını çizen Keçecioğlu, "Tedarikçiler, vade uzatımı gibi bir şart olmadan, hiçbir kayıt ve kullanım ücreti ödemeden C2FO’ya giriş yapıp, farklı müşterilerinden olan alacaklarını tek bir ekranda görüntülüyor ve faturalar için, parasal büyüklüğü, vadesi, para birimi ne olursa olsun, doğrudan müşterilerinden erken ödeme alabiliyorlar" ifadesini kullandı.
2021 yılında daha fazla yatırım yaparak Türkiye’nin önde gelen sanayi ve hizmet kuruluşları ile ve global müşterilerinin Türkiye iştirakleri ile çalışmalarını genişleteceklerini de açıklayan Keçecioğlu, "2021 yılı genelinde, Türkiye özelinde 20 milyar TL tutarında faturanın yüklendiği ve 1000’den fazla yerli tedarikçinin tahsilatlarını hızlandırdığı bir platform olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
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