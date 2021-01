2020 yılının kelimesi erteleme olabilir mi? Yüz yüze eğitim ertelendi. Sınavlar ertelendi. Süper Lig ertelendi. Sinema ve tiyatro ertelendi. STK'ların genel kurulları ertelendi. Kısıtlamalar nedeniyle hafta sonu kaçamakları ertelendi. Bu ertelemeler, genelgeler ile hayatımıza girdi. Ancak ertelemeye teşne bizler genelge de beklemedik çoğu kez. Covid belirtisi olmayan sağlık sorunları için hastaneye gitmeyi... Açık olsa da kuaföre gitmeyi erteledik. AVM'lerin kapısından döndük çoğu kez. Kadir Kaymakçı'nın Haberturk.com'daki köşesinde ustalıkla anlattığı gibi uzun bir masanın etrafında sevdiklerimizle kahkahalarla gülmeyi, denizin kokusunu doya doya içimize çekmeyi erteledik.

Peki 2020'nin ulaşım aracı hangisiydi? Koronavirüs riskinin yüksek olduğu toplu taşıma araçları listenin sonlarında olsa gerek. Otomobili olanlar metropol trafiğine katlanmak pahasına direksiyon başına geçti. Ancak pandemi döneminin asıl yıldızı iki tekerliler oldu. Bir süredir hayatımızda olan paylaşımlı scooter'ları neredeyse her direkte görür olduk. En eski ulaşım araçlarından bisiklete ilgi ise tavan yaptı. Nasıl olmasın? Sosyal mesafeye uygun, havadar ve sportif araç, sağlık demekti. Yakıt derdi de olmadığı için hem ekonomik hem çevreciydi.

ZOR DEĞİL Mİ, YOKUŞ FALAN

Çevresinde bisikletli görenler heves etti. Yakınlarından biri kullanıyorsa sektirmeden şu soruyu sordu: Zor olmuyor mu, yokuşlar falan? Elbette zordu. Ama yürüyerek yokuş çıkmak da zor değil miydi? Ya trafik tehlikesi ile nasıl baş edilecekti? İlkinin yanıtı kolay, biraz kondisyon ve doğru vites ile yokuşlar dize gelirdi. Trafikteki sorun ise daha kaygı vericiydi. Yollarda daha çok görülen bisikletliler cesaret veriyordu. Virüsün yayılmaya başladığı bahar aylarında bisiklet sürmek de cezbediciydi. Ancak kaygılar giderilemeyince bisiklet de başka bahara ertelendi.

Bisikleti tutku haline getirenler ise pandemide de ara vermedi. Aslında tek kişilik bir ulaşım aracı olan bisiklete Youtube sayesinde gayet kalabalık biner olduk. Sadece pedal çevirmiyorlar, kaskına, göğsüne, bisikletin gidonuna taktıkları kameralarla hemen her anını yayınlıyorlar. Drone sahibi olmak da bisikletli 'Youtuber'ların olmazsa olmazı artık. Bu sayede gezdikleri yerleri daha büyüleyici kadrajlarda görüyoruz.

İŞSİZLİKTE İSKOÇYA'YI GEZDİ

Bu isimlerden biri Mustafa Karaaslan. İki yıl önce Türkiye'deki bisiklet turunu Youtube'da yayınlayan Karaaslan, pandemi döneminde İskoçya'da turladı. Videolarından takip ettiğimiz kadarıyla Londra'da yaşayan bir fotoğrafçı. Pandemi nedeniyle işleri ertelenmiş. Tabii serbest çalışan bir fotoğrafçı için işlerin ertelenmesi demek, maddi açıdan zor günler demek. O da bugünleri bisiklet üzerinde geçirmeyi tercih etmiş. İskoçya'nın bol yağmurlu iklimi zor anlar yaşatsa da fotoğrafçılığı sayesinde güzel görüntülerle yolculuğuna eşlik ediyoruz.

LATİN AMERİKA'DA BİR KADIN

Yurt dışında pedal çeviren bir başka Türk, Hale Sargın. Üstelik çok daha uzaklarda... Latin Amerika'yı "kadın başına" turlayan Sargın, hemcinslerine de ilham veriyor. Gidonunu hem turistik bölgelere hem de arka mahallelere çeviren Sargın, gittiği yerleri tanıtıyor. Yöre insanıyla sohbet edip yerel lezzetleri tatmayı da ihmal etmiyor. Barınma ihtiyacını da çoğu tur bisikletçisi gibi yanında taşıdığı çadırla karşılıyor. O da drone kullanıyor ve Latin Amerika coğrafyasını kuşbakışı gösteriyor.

ANADOLU İNSANI KADRAJINDA

Pandemi döneminde Türkiye'yi turlayan da var tabii. Yiğit Can İç, üç yıldır gezilerini Youtube'da yayınlıyor. Güney Amerika'dan Asya'ya kadar dünyanın pek çok gizemli bölgesinde pedal çeviren Yiğit Can İç, Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya kadar uzandı. Onun gezisinde gördüklerimiz ise sadece bir doğa manzarası değil. Bir Türkiye fotoğrafı aynı zamanda. Hasankeyf yolunu sorduğunda "Ne yapacaksın Hasankeyf'te" diye soran da, ikramını esirgemeyen Anadolu insanı da kadrajına giriyor Yiğit Can İç'in.

BİSİKLET ÜSTÜNDE BİR BALAYI

İstanbul'da ve Türkiye'nin çeşitli noktalarında bisiklet üstünde çektiği videolara pandemide devam eden bir başka isim Özcan Güler. Yukarıdaki isimlerden farklı olarak daha kısa sürede ancak daha süratli uzun turlara çıkıyor. Bu nedenle bisikletinde kocaman çantalar yerine daha minik çantalar görüyoruz. Buna da "bikepacking" deniyor. Yol bisikleti ve kıyafetiyle bir yarışçıyı andırıyor. Çoğu videosunda Tubi diye hitap ettiği eşi Tuğba da yer alıyor. Çiftin bisiklet tutkusu o kadar fazla ki, balayını Rize yaylalarını bisikletle gezerek geçirmişler.

BU YIL BİSİKLETE Mİ BİNSEK

Videolardaki gibi bisiklet kullanıp o kadar uzaklara gitmek ayrı bir hazırlık gerektirdiğinden kolay değil. Zor olan bir başka aşama da karar vermek. Çok fazla bisiklet var ve hangisinin uygun olduğunu araştırmak fazla zaman alabiliyor. Kullanım amacınızı ve bütçenizi belirledikten sonrası kolay. 2020'nin kelimesi "erteleme" idi. 2021'in şiarı da "erteleME" olsun!