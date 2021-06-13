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2021 Babalar Günü ne zaman? Bugün Babalar Günü mü?

Babalar Günü ne zaman? 2021 Babalar Günü bugün mü? Haziran ayının gelmesiyle birlikte her pazar günü öncesinde bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, 2021 Babalar Günü ne zaman? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

13.06.2021 - 12:24 | Güncelleme: ABONE OL
2021 Babalar Günü ne zaman? Bugün Babalar Günü mü?

Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan babalar günü için heyecanlı bekleyiş başladı. Babasına hediye almak için bu özel günü kaçırmak istemeyenler babalar günü tarihini öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki Babalar günü 2021 ne zaman, hangi tarihte? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte Babalar günü hediye tavsiyeleri...

BABALAR GÜNÜ 2021 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Her yıl haziran ayında kutlanan Babalar Günü, haziran ayının üçüncü haftasına kutlanıyor. Babalar Günü bu yıl 20 Haziran 2021 Pazar tarihinde kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ HEDİYELERİ

En önemli aksesuarı saat olan babalar için yeni bir saat

Tüm gün ayakta durmak zorunda olan babalar için konforlu bir ayakkabı

Önümüz yaz. Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka

Kendin yap çalışmalarını seven babalar için sevebileceği hobi malzemeleri

Nostalji seven babalar için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri.

Babanızın baş harfine göre kol düğmesi ve ya kemer

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.ünü

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