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2021 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF giriş ve sorglama

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF giriş ve sınav sonucu sorgulama

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri 2021 AUZEF final sınavları sonuçlarını araştırıyor. İstanbul üniversitesi AUZEF final sınavları 18-19 Aralık tarihlerinde gerçekleşmişti. AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF giriş ve sınav sonucu sorgulama

27.12.2021 - 16:05 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021 final sınavları toplam 4 oturumdav 18-19 Aralık'ta gerçekleşmiştiç. AUZEF sınavlarına katılan öğrenciler AUZEF sınav sonuç tarihi ve 2021 AUZEF telafi sınavı tarihlerini araştırıyor. Bilindiği gibi 2021-2022 Akademik Yılı AUZEF bitirme sınavları sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleşmişti. AUZEF sonuçları ne zaman açıklanır sorusunun cevabı için gözler İstabul Üniversitesi AUZEF tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte AKSİS giriş ve AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı 

  • AUZEF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    AUZEF’in bir önceki sınavları 13-14 Kasım'da gerçekleşmiş sonuçlar ise 26 Kasım'da ilan edilmişti. Geçtiğimiz dönemlere ait sonuç açıklanma tarihleri kaynak alındığında AUZEF sonuçlarının 31 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

     

    Adaylar sınav sonuçları auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntülenebilecek.

  • 2021 AUZEF TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

    AUZEF takvimine göre, bitirme sınavları ardından telafi sınavları gerçekleşecek. Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) için 22 - 23 Ocak 2022 tarihleri belirlendi.

  • AKSİS AUZEF GİRİŞ VE SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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