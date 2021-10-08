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2021 AUZEF ara sınav tarihleri ne zaman? Sınavlar yüz yüze mi olacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ara sınavları için geri sayım başladı. AUZEF'ten gelen açıklamaya göre 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ara sınav tarihleri belli oldu. Peki Sınavlar yüz yüze mi olacak? İşte sınavlara dair detaylar...

08.10.2021 - 19:35 | Güncelleme: ABONE OL
2021 AUZEF ara sınav tarihleri ne zaman? Sınavlar yüz yüze mi olacak?

AUZEF yani İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ara sınavları için geri sayım başladı. Peki Sınavlar yüz yüze mi olacak? İşte 2021-2022 yılı AUZEF ara sınav tarihleri...

AUZEF ARA SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

İstanbul Üniversitesi tarafından ara sınava dair yapılan açıklamada sınav tarihleri netleşmiş oldu. Güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellendi.

AUZEF SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacak.

Sınav merkezi tercihlerinde sistem üzerinden HES Kodu girilmesi zorunluluğu bulunuyor. Sınav merkezi tercihinde bulunmayan ve/veya HES Kodunu girmeyen öğrenciler sınava alınmayacak. Riskli grupta (Covid-19 pozitif / temaslı) bulunan öğrencilerimiz sınavlara ayrı salonda alınacaklardır.

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