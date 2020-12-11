MİLYONLARCA KİŞİ 2020 ASGARİ ÜCRETİNİ BİLE TAM ALAMADI

Bununla birlikte Türkiye, hem pandemiden hem de içsel nedenlerden dolayı olağanüstü bir süreçten geçiyor. 2020 yılı için belirlenen asgari ücret rakamını milyonlarca işçi sadece yılın ilk üç ayında alabildi. Nisan mayıs aylarında 3.5 milyon kişi kısa çalışmada olduğu için normal ücretlerini alamadılar. Sonraki aylarda da sayıları azalmakla birlikte bu durum devam etti. Eylül ayı itibarıyla 1 milyon işçi kısa çalışmada, 750 bin dolayında işçi de ücretsiz izinde olduğu için normal ücretinden mahrum kaldı. Olağanüstü dönemin şartlarının 2021 yılı asgari ücret artış oranında belirleyici olması mümkündür.