ABD'nin Los Angeles kentinde bulundan Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen ve sunuculuğunu Cardi B'nin yaptığı Amerikan Müzik Ödülleri (AMAs) sahiplerini buldu. Güney Koreli BTS grubu 'Yılın Sanatçısı' ödülünü kazanarak bir ilki gerçekleştirdi... BTS, sayesinde 'Yılın Sanatçısı' ödülü ilk kez Asya kıtasına gitti

HABERTURK.COM

2021 Amerikan Müzik Ödülleri pazar akşamı yapılan törenle sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen törenin sunuculuğunu ünlü şarkıcı Cardi B üstlendi...

Pek çok sanatçı ve grubun sahne aldığı gecede Jennifer Lopez'in performansı konuşuldu. Lopez, 2022'de vizyona girecek olan, romantik komedi filmi Evlen Benimle'ye (Marry Me) gönderme yapan bir sahne şovu sergiledi. Lopez gelinliğe dönüşen sahne kıyafetiyle ilgi görmeyi başardı.

Güney Koreli BTS grubu 'Yılın Sanatçısı' ödülünü kazanarak bir ilki gerçekleştirdi... BTS ile 'Yılın Sanatçısı' ödülü ilk kez Asya kıtasına gitti. 7 üyeden oluşan ünlü grup, Favori Pop Şarkı ve Favori Pop İkili Veya Grup ödüllerinin de sahibi oldu.

Favori Pop Albümü ve Favori Kadın Pop Sanatçısı ödülünü kazanan fakat uzaktan katılan Taylor Swift tören tarihinde en çok ödül kazanan sanatçı olarak kayıtlara geçti.

2021 Amerikan Müzik Ödülleri'ni kazananlar...

Yılın Sanatçısı – BTS

Yılın Yeni Sanatçısı – Olivia Rodrigo

Yılın İşbirliği – Doja Cat ft. SZA “Kiss Me More”

Favori Trend Şarkı – Megan Thee Stalion “Body”

Favori Müzik Videosu – Lil Nas X Montero “Call Me By Your Name”

Favori Erkek Pop Sanatçısı – Ed Sheeran

Favori Kadın Pop Sanatçısı – Taylor Swift

Favori Pop İkili Veya Grup – BTS

Favori Pop Albümü – Taylor Swift “Evermore”

Favori Pop Şarkı – BTS “Butter”

Favori Erkek Ülke Sanatçısı – Luke Bryan

Favori Kadın Ülke Sanatçısı – Carrie Underwood

Favori Ülke İkili Veya Grubu – Dan + Shay

Favori Ülke Albümü – Gabby Barrett Goldmine

Favori Ülke Şarkısı – Gabby Barrett “İyi Olanlar”

Favori Erkek Hip-Hop Sanatçısı – Drake

Favori Kadın Hip-Hop Sanatçısı – Megan Thee Stallion

Favori Hip-Hop Albümü – Megan Thee Stallion “Good News”

Favori Hip-Hop Şarkısı – Cardi B ‘Up’

Favori Erkek R&B Sanatçısı – The Weekend

Favori Kadın R&B Sanatçısı – Doja Cat

Favori R&B Albümü – Doja Cat “Planet Her”

Favori R&B Şarkısı – Silk Sonic (Bruna Mars, Anderson Paak) “Leave The Door Open”

Favori Erkek Latin Sanatçı – Bad Bunny

Favori Kadın Latin Sanatçı – Becky G

Favori Latin Veya İkili Grup – Banda Ms de Sergio Lizarraga

Favori Latin Albümü – Bad Bunny “El Ultımo Tour Del Mundo”

Favori Rock Sanatçısı – Machine Gun Kelly

Favori İlham Veren Sanatçı – Carrie Underwood

Favori İncil Sanatçısı – Kanye West

Favori Dans/Elektronik Sanatçısı – Marshmallow