ABD'nin Los Angeles kentinde bulundan Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen ve sunuculuğunu Cardi B'nin yaptığı Amerikan Müzik Ödülleri (AMAs) sahiplerini buldu. Güney Koreli BTS grubu 'Yılın Sanatçısı' ödülünü kazanarak bir ilki gerçekleştirdi... BTS, sayesinde 'Yılın Sanatçısı' ödülü ilk kez Asya kıtasına gitti
2021 Amerikan Müzik Ödülleri pazar akşamı yapılan törenle sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen törenin sunuculuğunu ünlü şarkıcı Cardi B üstlendi...
Pek çok sanatçı ve grubun sahne aldığı gecede Jennifer Lopez'in performansı konuşuldu. Lopez, 2022'de vizyona girecek olan, romantik komedi filmi Evlen Benimle'ye (Marry Me) gönderme yapan bir sahne şovu sergiledi. Lopez gelinliğe dönüşen sahne kıyafetiyle ilgi görmeyi başardı.
Güney Koreli BTS grubu 'Yılın Sanatçısı' ödülünü kazanarak bir ilki gerçekleştirdi... BTS ile 'Yılın Sanatçısı' ödülü ilk kez Asya kıtasına gitti. 7 üyeden oluşan ünlü grup, Favori Pop Şarkı ve Favori Pop İkili Veya Grup ödüllerinin de sahibi oldu.
Favori Pop Albümü ve Favori Kadın Pop Sanatçısı ödülünü kazanan fakat uzaktan katılan Taylor Swift tören tarihinde en çok ödül kazanan sanatçı olarak kayıtlara geçti.
2021 Amerikan Müzik Ödülleri'ni kazananlar...
Yılın Sanatçısı – BTS
Yılın Yeni Sanatçısı – Olivia Rodrigo
Yılın İşbirliği – Doja Cat ft. SZA “Kiss Me More”
Favori Trend Şarkı – Megan Thee Stalion “Body”
Favori Müzik Videosu – Lil Nas X Montero “Call Me By Your Name”
Favori Erkek Pop Sanatçısı – Ed Sheeran
Favori Kadın Pop Sanatçısı – Taylor Swift
Favori Pop İkili Veya Grup – BTS
Favori Pop Albümü – Taylor Swift “Evermore”
Favori Pop Şarkı – BTS “Butter”
Favori Erkek Ülke Sanatçısı – Luke Bryan
Favori Kadın Ülke Sanatçısı – Carrie Underwood
Favori Ülke İkili Veya Grubu – Dan + Shay
Favori Ülke Albümü – Gabby Barrett Goldmine
Favori Ülke Şarkısı – Gabby Barrett “İyi Olanlar”
Favori Erkek Hip-Hop Sanatçısı – Drake
Favori Kadın Hip-Hop Sanatçısı – Megan Thee Stallion
Favori Hip-Hop Albümü – Megan Thee Stallion “Good News”
Favori Hip-Hop Şarkısı – Cardi B ‘Up’
Favori Erkek R&B Sanatçısı – The Weekend
Favori Kadın R&B Sanatçısı – Doja Cat
Favori R&B Albümü – Doja Cat “Planet Her”
Favori R&B Şarkısı – Silk Sonic (Bruna Mars, Anderson Paak) “Leave The Door Open”
Favori Erkek Latin Sanatçı – Bad Bunny
Favori Kadın Latin Sanatçı – Becky G
Favori Latin Veya İkili Grup – Banda Ms de Sergio Lizarraga
Favori Latin Albümü – Bad Bunny “El Ultımo Tour Del Mundo”
Favori Rock Sanatçısı – Machine Gun Kelly
Favori İlham Veren Sanatçı – Carrie Underwood
Favori İncil Sanatçısı – Kanye West
Favori Dans/Elektronik Sanatçısı – Marshmallow
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!