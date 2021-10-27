47. Pantene Altın Kelebek ödülleri için geri sayım başladı. Büyük bir merakla beklenen törende kazananlar, ödüllerine evlerinde, ofislerinde kavuşacak. Peki 2021 Altın Kelebek ödülleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
ALTIN KELEBEK NE ZAMAN?
Yıl boyunca yetenekleri ve başarıları ile gücünü gösterenler %70 halkın ve %30 jürinin oyları değerlendirilerek belli olacak ve 5 Aralık tarihinde gerçekleşecek.
ALTIN KELEBEK ADAYLARI!
En İyi Dizi Kategorisi
Camdaki Kız – KANAL D
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz – ATV
Gönül Dağı – TRT1
Kardeşlerim – ATV
Kırmızı Oda – TV8
Masumlar Apartmanı – TRT1
Sadakatsiz – KANAL D
Son Yaz – FOX TV
Teşkilat - TRT1
Yasak Elma – FOX TV
En İyi İnternet Dizisi Kategorisi
50M2 – NETFLIX
AŞK 101 – NETFLİX
Atiye – NETFLIX
Aynen Aynen – BLU TV
Bir Başkadır – NETFLIX
Fatma – NETFLIX
Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi – BLU TV
Sokağın Çocukları – BLU TV
The Protector / Hakan Muhafız – NETFLIX
Yeşilçam – BLU TV
En İyi Dijital İçerik Kategorisi
@ENİSARIKAN – EXXEN
Alper Rende ile Kaçış – EXXEN
Bize Kaldı (Fezi Altun & Seçkin Süngüç) – YOUTUBE
Duraktan Durağa (Berk Keklik) – GAİN
Gör Beni – Dur Bi Dinle (Armağan Çağlayan) – YOUTUBE
İbrahim Selim ile Bu Gece – YOUTUBE
Katarsis (Gökhan Çınar) – YOUTUBE – EXXEN
Kirli Çamaşırlar (Orkun Işıtmak) – EXXEN
Konuşanlar (Hasan Can Kaya) – EXXEN
Zeynep Bastik ve Konukları – EXXEN
En İyi Kadın Oyuncu Kategorisi
Alina Boz (AŞK 101) – NETFLIX
Ayça Ayçin Turan (Arıza) – SHOW TV
Beren Saat (Atiye) – NETFLIX
Binnur Kaya (Kırmızı Oda) – TV8
Burcu Biricik (Camdaki Kız) – KANAL D
Cansu Dere (Sadakatsiz) – KANAL D
Ezgi Mola (Masumlar Apartmanı) – TRT1
Hafsanur Sancaktutan (Son Yaz) – FOX TV
Merve Dizdar (Masumlar Apartmanı) – TRT1
Su Burcu Yazgı Coşkun (Kardeşlerim) ATV
En İyi Erkek Oyuncu Kategorisi
Ahmet Kural (Bir Zamanlar Kıbrıs) – TRT1
Akın Akınözü (Hercai) – ATV
Alperen Duymaz (Son Yaz) – FOX TV
Birkan Sokullu (Masumlar Apartmanı) – TRT1
Burak Özçivit (Kuruluş Osman) – ATV
Çağatay Ulusoy (Yeşilcam – Hakan Muhafız) – BLU TV – NETFLIX
Çağlar Ertuğrul (Teşkilat) – TRT1
Caner Cindoruk (Sadakatsiz) – KANAL D
Engin Akyürek (Sefirin Kızı) – STAR TV
Timuçin Esen (Hekimoğlu) – KANAL D
En İyi Komedi Dizisi Kategorisi
Çok Güzel Hareketler 2 – KANAL D
Dünya Hali – TRT1
Gençliğim Eyvah – ATV
Güldür Güldür – SHOW TV
Jet Sosyete – STAR TV
Kalk Gidelim – TRT1
Kazara Aşk – STAR TV
Kuzey Yıldızı İlk Aşk – SHOW TV
Seksenler – TRT1
En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu Kategorisi
Algı Eke / Acans – BLU TV
Ayça Varlıer / Kalk Gidelim – TRT1
Begüm Öner / Seksenler – TRT1
Cemre Ebüzziya / İlginç Bazı Olaylar – EXXEN
Çok Güzel Hareketler 2 Ekibi – KANAL D
Ege Kökenli / Doğu – BLU TV
Güldür Güldür Ekibi – SHOW TV
Günay Karacaoğlu / Gençliğim Eyvah – ATV
Nilperi Şahinkaya / Aynen Aynen – BLU TV
Suzan Kardesş / Seksenler – TRT1
En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu Kategorisi
Çağlar Çorumlu/Ayak İşleri – GAİN
Cengiz Bozkurt/Gençliğim Eyvah -ATV
Çok Güzel Hareketler 2 Ekibi – KANAL D
Doğu Demirkol/Doğu – BLU TV
Engin Günaydın/10 Bin Adım – GAİN
Feyyaz Yiğit/Gibi -EXXEN
Güldür Güldür Ekibi – SHOW TV
İbrahim Büyükak/İlginç Bazı Olaylar – EXXEN
İlker Ayrık/Seksenler – TRT 1
Kerem Bürsin/Aynen Aynen – BLU TV
En İyi Romantik Komedi Dizisi Kategorisi
Ada Masalı – STAR
Aşk Mantık İntikam – FOX TV
Aşkın Tarifi – KANAL D
Baht Oyunu – KANAL D
Bay Yanlış – FOX TV
Cam Tavanlar –SHOW TV
Çatı Katı Aşk – KANAL D
İyi Günde Kötü Günde – STAR
Sen Çal Kapımı -FOX TV
En İyi Romantik Komedi Kadın Oyuncusu
Aslı Sümen (Baht Oyunu) – KANAL D
Ayça Ayşin Turan (Ada Masalı) – STAR TV
Bensu Soral (Cam Tavanlar) –SHOW TV
Burcu Özberk (Aşk Mantık İntikam) – FOX TV
Cemre Baysel (Baht Oyunu) – KANAL D
Elçin Sangu (İyi Günde Kötü Günde) – STAR TV
Hande Erçel (Sen Çal Kapımı) -FOX TV
Özge Gürel (Bay Yanlış) – FOX TV
En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncusu
Alp Navruz (Ada Masalı) – STAR TV
Aytaç Şaşmaz (Baht Oyunu) – KANAL D
Burak Yörük (Aşk Mantık İntikam) – FOX
Can Yaman (Bay Yanlış) – FOX TV
Furkan Andıç (Çatı Katı Aşk) – KANAL D
İlhan Şen (Aşk Mantık İntikam) – FOX TV
Kadir Doğulu (Aşkın Tarifi) – KANAL D
Kerem Bürsin (Sen Çal Kapımı) -FOX TV
Kubilay Aka (Cam Tavanlar) –SHOW TV
En İyi Dizi Çifti Kategorisi
Afra Saraçoğlu - Çağatay Ulusoy (Yeşilçam) - BLU TV
Alina Boz- Kubilay Aka (AŞK 101) – NETFLIX
Ayça Ayşin Turan- Alp Navruz (Ada Masalı) – STAR
Bensu Soral – Kubilay Aka (Cam Tavanlar) – SHOW TV
Burcu Biricik- Feyyaz Şerifoğlu (Camdaki Kız) – KANAL D
Burcu Özberk – İlhan Şen (Aşk Mantık İntikam) – FOX TV
Cemre Baysel- Aytaç Şaşmaz (Baht Oyunu) – KANAL D
Hafsanur Sancaktutan – Alperen Duymaz (Son Yaz) – FOX TV
Hande Erçel – Kerem Bürsin (Sen Çal Kapımı) – FOX TV
Su Burcu Yazgı Coşkun – Onur Seyit Yaran (Kardeşlerim) – ATV
En İyi Yönetmen Kategorisi
Ahmet Katıksız, Deniz Yorulmazer (AŞK 101) – NETFLIX
Berkun Oya (Bir Başkadır) – NETFLIX
Çağrı Vila Lostuvalı, Çiğdem Bozali (Masumlar Apartmanı) -TRT1
Cem Karcı (Kırmızı Oda) -TV8
Kethce (Hakan Kırvavaç) (Teşkilat) -TRT1
Nadim Güç (Camdaki Kız) – KANALD
Neslihan Yeşilyurt (Sadakatsiz) – KANALD
Semih Bağcı (Son Yaz) – FOX
Serdar Gözelekli (Baht Oyunu) – KANALD
Yusuf Pirhasan, Altan Dönmez (Sen Çal Kapımı) – FOX TV
En İyi Senaryo Kategorisi
Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit, Teoman Gök (Gönül Dağı) – TRT1
Ayşe Öner Kutlu (Sen Çal Kapımı) -FOX
Bahadır Özdener (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz) -ATV
Banu Kiremitçi Bozkurt - (Kırmızı Oda) – TV8
Berkun Oya (Bir Başkadır) – NETFLIX
Deniz Dargı – Cem Görgeç – Cenk Boğatur (Son Yaz) - FOX
Deniz Madanoğlu, Rana Mamatlıoğlu (Masumlar Apartmanı) -TRT1
Gül Abus Semerci (Kardeşlerim) -ATV
Kemal Hamamcıoğlu-Dilara Pamuk (Sadakatsiz) – KANAL D
Seda Altaylı Turgutlu (Camdaki Kız) – KANAL D
En iyi Dizi Müziği Kategorisi
Alp Yenier (Kardeşlerim) -ATV
Alp Yenier (Masumlar Apartmanı) -TRT1
Aslı Demirer – Safa Hendem (Baht Oyunu) – KANAL D
Aytekin Ataş (Sen Çal Kapımı) – FOX TV
Batuhan Fırat (Kalp Yarası) – ATV
Cem Öget (Ada Masalı) – STAR
Cem Öget (Sadakatsiz) – KANAL D
Hey! Douglas (AŞK 101) – NETFLIX
Toygar Işıklı (Çukur) – SHOW TV
Tuna Hizmetli (Son Yaz) – FOX TV
En İyi Çocuk Oyuncu Kategorisi
Alp Akar – Sadakatsiz
Aylin Akpınar – Kardeşlerim
Azra Aksu – Baht Oyunu
Beren Gençalp – Sefirin Kızı
Berkay Celal Çetin – Masumlar Apartmanı
Eylül Şenocak – Masumlar Apartmanı
Kayra Orta – Alev Alev
Kuzey Gezer – Yasak Elma
Maya Başol – Sen Çal Kapımı
Yasemin Nil Yüksel – Masumlar Apartmanı
En İyi Gündüz Kuşağı Kategorisi
Açelya Akkoyun ile Akla Takılanlar – (360)
Çağla ile Yeni Bir Gün (Çağla Şikel) – FOX TV
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme – SHOW TV
Ece Üner ile Susma – KANAL D
Esra Erol’da – ATV
Fulya ile Umudun Olsun (Fulya Öztürk) – FOX
Gelinim Mutfakta (Demet Akalın) – KANAL D
Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)
Neler Oluyor Hayatta (Nur Tuğba Namlı – Hakan Ural) – KANAL D
Sabahın Sultanı Seda Sayan – STAR TV
En İyi Kadın Sunucu Kategorisi
Açelya Akkoyun (Açelya Akkoyun ile Akla Takılanlar) -360
Aslı Şafak (Aslı Şafak’la İşin Aslı) – HABERTÜRK TV
Çağla Şıkel (Çağla ile Yeni Bir Gün) – FOX TV
Demet Akalın (Demet ve Alişan ile Sabah Sabah) -STAR TV
Doğa Rutkay (Çocuktan Al Haberi) – SHOW TV
Ece Üner ile Susma – KANAL D
Esra Erol’da – ATV
Fulya Öztürk (Fulya ile Umudun Olsun) – FOX TV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Pelin Çift ile Gündem Ötesi - TRT 1
En İyi Erkek Sunucu Kategorisi
Acun Ilıcalı (Survivor Türkiye) – TV8
Ali İhsan Varol (Kelime Oyunu) – TV8
Alp Kırşan (Ortak) – NTV
Arda Türkmen (Arda’nın Mutfağı) – KANAL D
Danilo Zanna (Masterchef) -TV81
Ender Saraç’la Sağlıklı Günler – SHOW TV
Hakan Ural (Neler Oluyor Hayatta) – KANAL D
Kenan İmirzalıoğlu (Kim Milyoner Olmak İster) – ATV
Kerem Alışık (Seneye Bu Zamanlar) – TRT
Vahe Kılıçarslan (Vahe ile Evdeki Mutluluk) – STAR TV
En İyi Haber Programı Kadın Sunucu Kategorisi
Afşin Yurdakul – HABERTÜRK
Başak Şengül – CNNTÜRK
Gülbin Tosun – FOX
Hande Fırat – CNNTÜRK
Hilal Özdemir – ATV
Işıl Açıkkar – TRT
Merve Dinçkol – KANAL D
Nazlı Çelik – STAR TV
Pınar Erbaş – SHOW TV
Seda Öğretir – NTV
En İyi Haber Programı Erkek Sunucu Kategorisi
Açıl Sezen – BLOOMBERG
Ahmet Arpad – NTV
Cem Öğretir – ATV
Cüneyt Özdemir – CNN TÜRK
Deniz Bayramoğlu – KANAL D
Ersoy Dede – TRT1
İsmail Küçükkaya – FOX
Mesut Yar – STAR TV
Selçuk Tepeli – FOX
Uğur Önver – CNN TÜRK
En İyi Haber Programı Kategorisi
5N1K (Cüneyt Özdemir) – CNNTÜRK
A’dan Z’ye (Uğur Önver) – CNNTÜRK
Açık ve Net (Kübra Par) – HABERTÜRK TV
Başkent Kulisi (Mehmet Acet) – KANAL 7
Cnn Türk Masası (Semiha Şahin) – CNNTÜRK
Enine Boyuna (Hülya Hökenek) – HABERTÜRK TV
Gece Görüşü (Hande Fırat) – CNNTÜRK
İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat – FOX TV
Kahvaltı Haberleri (Hilal Özdemir) – ATV
Mesut Yar ile Bugün (Mesut Yar) – STAR TV
En İyi Spor Programı Kategorisi
Aktüel Futbol: Sunucu: İbrahim Kırkayak, Yorumcular: Alp Pehlivan, Ogün Temizkanoğlu – (TRT SPOR)
Artı Futbol: Mustafa Göksu
Bein Manşet: Murat Caner – Uğur Meleke (BEIN SPORTS)
Bein Teknik: İsmail Şenol – Tamer Tuna (BEIN SPORTS)
Beyaz Futbol Pazar: Sunucu: Onur Yıldız, Yorumcular: Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı, Abdülkerim Durmaz (BEYAZ TV)
Derin Futbol: Sunucu: Onur Yıldız, Yorumcular: Sinan Engin, Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz, Rasim Ozan Kütahyalı – (BEYAZ TV)
Spor Manşet: Cem Dizdar – Serkan Yetkin (TRT SPOR)
Süper Lig: Sunucu: Güntekin Onay, Yorumcular: Tugay Kerimoğlu, Feyyaz Uçar, Volkan Demirel – (BEIN SPORTS)
Takım Oyunu: Sunucu: Ender Bilgin, Yorumcular: Erman Toroğlu, Mehmet Yılmaz, Reha Kapsal, Serdar Sarıdağ – (A SPOR)
Yüzde Yüz Futbol: Sunucu:: Erbatur Ergenekon, Yorumcu: Rıdvan Dilmen (TRT SPOR)
En İyi Yarışma Kategorisi
3’te 3 (Prof. Dr. Tufan Gündüz – Pelin Çift – TRT1
Aileler Yarışıyor – (Asuman Krause) – 360
Çocuktan Al Haberi (Doğa Rutkay) – SHOW TV
En Hamarat Benim (Kadir Ezildi) – FOX
Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar – TRT1
Kelime Oyunu (Ali İhsan Varol) – TEVE2
Kim Milyoner Olmak İster (Kenan İmirzalıoğlu) – ATV
Masterchef Türkiye (Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu) -TV8
Survivor Türkiye (Acun Ilıcalı) – TV8
Yaparsın Aşkım (İlker Ayrık) – FOX TV
En İyi Erkek Şarkıcı Kategorisi
Bilal Sonses
Buray
Can Bonomo
Edis
Emir Can İğrek
Haluk Levent
Kenan Doğulu
Murat Boz
Oğuzhan Koç
Yalın
En İyi Kadın Şarkıcı Kategorisi
Aleyna Tilki
Demet Akalın
Derya Uluğ
Ece Seçkin
Hadise
İrem Derici
Melek Mosso
Sezen Aksu
Tuğçe Kandemir
Zeynep Bastık
En İyi Müzik Grubu Kategorisi
Adamlar
Dolu Kadehi Ters Tut
Gripin
İkilem
Madrigal
Manga
Pinhani
Sakiler
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Zakkum
En İyi Dj Kategorisi
Arem Özgüç & Arman Aydın
Birol Giray (Beegee)
BÖ (Bahadır Öneş)
Burak Yeter
Deeperise
Doğukan Manço
Doğuş Cabakçor
Mahmut Orhan
Ozan Doğulu
Veyasin (Hey Douglas)
En İyi Rap Kategorisi
Ados
Anıl Piyancı
Batuflex
Ceza
Eypio
Gazapizm
Mero
Sagopa Kajmer
Sefo
Uzi
En İyi Türk Halk Müziği Kadın Kategorisi
Aynur Haşhaş
Deniz Toprak
Elif Buse Doğan
Güler Duman
Hilal Özdemir
Öykü Gürman
Sevcan Orhan
Şevval Sam
Zara
Zeynep Bakşi Karatağ
En İyi Türk Halk Müziği Erkek Kategorisi
Ahmet Şafak
Cem Yıldız
Cimilli İbo
Ekin Uzunlar
Ender Balkır
Hüseyin Turan
Mahmut Tuncer
Musa Eroğlu
Resul Dindar
Selçuk Balcı
En İyi Klip Kategorisi
Aleyna Tilki – Bu Benim Masalım
Bilal Hancı & Mustafa Ceceli – Rüzgar
Buray – Deli Kız
Can Bonomo & Demet Evgar – Rüyamda Buluttum
Cemal Can – Kahraman
Edis – Martılar
Enes Batur – Ayaz
Hadise – Hay Hay
Kerimcan Durmaz – Peşimde
Mabel Matiz – Toy
En İyi Fantezi Müzik Kadın Kategorisi
Aslı Hünel
Cansever
Ceylan
Derya Bedavacı
Ebru Yaşar
İnci Mercan
Seda Sayan
Sibel Can
Zara
En İyi Fantezi Müzik Erkek Kategorisi
Ahmet Parlak
Ali Dündar
Arif Susam
Bayhan
Hakan Altun
İbrahim Tatlıses
Metin Şentürk
Rubato
Şahin Kendirci
Serkan Kaya
En İyi Şarkı Kategorisi
Affet Beni Sevgilim – Ege Balkız – Burry Soprano
Alaz Alaz – Buray
Başa Sar- Ege Can Sal
Ben Bilmem – Ebru Yaşar
Bilmem mi? – Sefo
Dünyadan Uzak – Pinhani, Sakiler
Hay Hay – Hadise
Kahraman – Cemal Can
Martılar – Edis
Seni Dert Etmeler – Madrigal
En İyi Influencer Kadın Kategorisi
Berfu Yenenler
Cemre Solmaz
Ceren Yaldız
Damla Altun
Danla Biliç
Eylül Öztürk
Pelin Akil
Pqueen (Büşra Pelin Baynazoğlu)
Rachel Araz Kiresepi
Şeyda Erdoğan
En İyi Influencer Erkek Kategorisi
Aykut Elmas
Cemal Can Canseven
Czn Burak
Enes Batur
Kafalar
Kerimcan Durmaz
Nusret
Orkun Işıtmak
Tuğkan Gönültaş
Uberkuloz (Berk Keklik)
En İyi Magazin Programı Kategorisi
Bloomberg HT Life
Bloomberg HT Magazin
Canlı Masa – UÇANKUŞ TV
Cumartesi Magazin – UÇANKUŞ TV
Cumartesi Sürprizi – SHOW TV
Magazin D Cumartesi – KANAL D
Magazin D Pazar – KANAL D
Magazin Hattı – TV 100
Pazar Sürprizi – SHOW TV
Söylemezsem olmaz – BEYAZ TV
En iyi Proje Albümü Kategorisi
1977 Sezen’li Şarkılar – (Emir Ersoy)
4 Miras (Rubato)
Akustik Hikayeler (İlhan Şeşen &Vedat Akman)
Benim İçin Söylenenler (Mazlum Çimen)
Cenk Eren Repertuvar: Barış Manço Şarkıları
Ezginin Günlüğü 40 Yıllık Şarkılar
Şimdi 90’lar 2
Söz & Müzik Tan Taşçı
Teoman ve Piyano
Vasiyet (Haluk Levent)
En İyi Çıkış Yapan İsim Kategorisi
Berk Coşkun
Burak Bulut&Kurtuluş Kuş
Cemal Can
Ece Mumay
Ekin Uzunlar
Kerimcan Durmaz
Madrigal
Sakiler
Sefo
Zehra
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!