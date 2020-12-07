2021 AGİ ne kadar? İşçiler merak içerisinde yeni yılda asgari ücretle birlikte agari geçim indiriminin ne kadar olacağını merak edip araştırıyor. Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı gerçekleşti. Peki, AGİ ne kadar, kaç TL? İşte, merak edilen soruyla ilgili son tahminler...

2021 AGİ NE KADAR OLUR?

Asgari ücrete 2021'de zam yapıldığı taktirde, Asgari Geçim İndiriminde de artış olması bekleniyor. 2021 AGİ tutarları asgari ücret zammı belli olmadan belirlenemiyor. Güncel AGİ tutarları ise şu şekildedir:

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 ve üzeri çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL