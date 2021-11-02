ÖSYM resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2021 Adalet Bakanlığı sınavlarına katılmak isteyen adaylar bugün saat 10.00'dan itibaren başvuru yapabilecek. İşte Adalet Bakanlığı sınavlarıyla ilgili merak edilenler...

2021 ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI BAŞVURU TARİHLERİ

2021-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Başvuruları 02 - 10 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

2021 ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI BAŞVURU EKRANI

2021 ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI BAŞVURU ÜCRETİ NEDİR?

Adaylar başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücreti; 1

sınava katılan adaylar için 250,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 375,00 TL, 3 sınava katılan adaylar için 500,00

TL’dir. Sınav ücreti, 2-11 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER”

alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacaktır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan

ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu olmayacak.

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2021 ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI NE ZAMAN?

2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı), 2021-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı-Avukat), 2021-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-İdari Yargı), 25 - 26 Aralık 2021 tarihlerinde 4 oturumda uygulanacak.