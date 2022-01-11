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2021-2022 AÖF sınav sonuçları! AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonucu sorgula

2021-2022 AÖF sınav sonuçları! AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerinin gündeminde final sınavı sonuçları var. 2021-2022 AÖF Güz Dönemi Final sınavlar 8-9 Ocak tarihinde sınav merkezlerinde yüz yüze olarak gerçekleşmişti. Anadolu Üniversitesi AÖF sistemi üzerinden Bahar Dönemi Kayıt Yenileme tarihini açıklayınca gözler final sonuçlarına çevrildi. AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı

11.01.2022 - 20:11 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Milyonlarca AÖF öğrencisinin gözleri AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusunun cevabına çevrildi. Pandemi koşullarının etkisiyle bir süredir online düzenlenen AÖF sınavları için 2021-2022 Akademik yılıda yüz yüze kararı alınmıştı. Öğrenciler, sınavın ardından AÖF sınav sonuçları ile ilgili araştırmalara hız verdi. İşte AÖF Güz dönemi final sınav sonuçları hakkında merak edilenler... 

  • AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 

    Anadolu Üniversitesi Final sınavları 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. AÖF final sınavı sonuçları henüz açıklanmadı.  

     

  • AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

    2021-2022 AÖF Bahar Dönemi Kayıt yenileme süreci için geri sayım başladı ancak AÖF 2021-2022 Güz dönemi final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. 

    Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının, birkaç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.

  • AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    AÖF güz dönemi final sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.

  • AÖF FİNAL SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresinde, e-Kampüs sekmesinden her öğrencinin kendi öğrenci sayfası üzerinden yayınlanacak. Sonuçlar sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. 

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