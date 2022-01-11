Milyonlarca AÖF öğrencisinin gözleri AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusunun cevabına çevrildi. Pandemi koşullarının etkisiyle bir süredir online düzenlenen AÖF sınavları için 2021-2022 Akademik yılıda yüz yüze kararı alınmıştı. Öğrenciler, sınavın ardından AÖF sınav sonuçları ile ilgili araştırmalara hız verdi. İşte AÖF Güz dönemi final sınav sonuçları hakkında merak edilenler...