2020/1 Bekçi alımı sınav tarihleri ve sınav merkezleri belli oldu! 2020 Bekçi alım sınavları ne zaman? 2020 be

Çarşı ve mahallelerde görev yapan bekçilerin sayısının arttırılacağı söyleniyordu. Bir süredir konuşulan 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Aday Başvuru, Seçme ve Değerlendirme Sınavı için sınav merkezi ve sınav tarihleri belli oldu. Eylül ayında bekçi olmak isteyen adaylar e-Devlet üzerinden 2020/1 bekçi alımı sınavına başvurusu yapmıştı. Peki, 2020 Bekçi alım sınavları ne zaman? 2020 bekçi alım sınavı giriş belgesi sorgula

2020 YILINDA 400 BEKÇİ ALINACAK

Polis Akademisi resmi internet sitesinde 20 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan duyuru şöyle:

"7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar, başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

BAŞVURULAR 19 EYLÜL-2 EKİM ARASINDA TAMAMLANDI

Yine Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan 18 Eylül 2020 tarihli duyuruyla bekçi alım sınavları başvurularının başladığı duyurulmuştu:

"İstanbul ilimize (400) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Adaylar, 19 Eylül – 02 Ekim 2020 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur."

2020/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ ŞAHSEN MÜRACAAT VE ÖN SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN ADAYLARIN SINAV MERKEZLERİ İLE TARİHLERİ AÇIKLANDI

Sınava başvuran adaylar sınav merkezlerini ve sınav tarihlerini merak ediyordu. 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen müracaat ve ön sağlık kontrolüne katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar şahsen müracaatlarını yapacak ve ön sağlık kontrolüne katılacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir.

2020/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ ADAY BAŞVURU, SEÇME ve DEĞERLENDİRME SINAVI SINAV GİRİŞ BELGESİ

2020/1. DÖNEM BEKÇİ ALIM SINAVI GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

2020/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ ADAY BAŞVURU, SEÇME ve DEĞERLENDİRME SINAVI KILAVUZU

2020/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ ADAY BAŞVURU, SEÇME ve DEĞERLENDİRME SINAVI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ