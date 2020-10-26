Spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirilmesi için yapılan 2020-YKS Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları açıklandı. Peki, 2020-YKS Milli Sporcu Yerleştirme sonuçlarına göre yerleşen adayların Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? 2020-YKS Milli Sporcu Yerleştirme sonuç sorgula

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"DUYURU

(26 Ekim 2020)

2020-YKS Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

02-09 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.4 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 26 Ekim 2020 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili Üniversite tarafından yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye 27 Ekim - 04 Kasım 2020 tarihleri arasında başvurmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

2020-YKS MİLLİ SPORCU YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULA

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