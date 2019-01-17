2020 Yaz Olimpiyatları: Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanı Takeda rüşvet iddiaarını reddetti, istifa etmedi

17 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tokyo'nun İstanbul'u yenerek 2020 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma hakkı kazandığı oylama öncesi hile yapmak ve rüşvet vermekle suçlanan Japonya Olimpiyat Komitesi (JOC) Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) etkili isimlerinden Tsunekazu Takeda, Fransa'da savcıların soruşturduğu kendisi hakkındaki iddiaları reddetti.
Salı günü JOC'nin Tokyo'daki merkezinde basının yoğun ilgi gösterdiği kısa bir açıklama yapan Takeda, "Hakkımdaki suçlamayı temize çıkarmak istiyorum ve Fransız yetkililerle işbirliği yapacağım" dedi.
Takeda, gazetecilerin ısrarlı sorularına ise yanıt vermedi.
JOC Başkanı Takeda'nın, 2013 yılında yapılan oylama öncesi ve sonrası kural dışı şekilde Afrikalı delegelere, Singapur merkezli Black Tidings adlı bir şirket aracılığıyla 230 milyon yen (bugünkü kurla 2,12 milyon dolar) rüşvet verdiği iddia ediliyor.
Tokyo Belediye Başkanı Yuriko Koike ise Takeda ile ilgili iddialar karşısında "Çok şaşırdım. Neler olduğunu anlamaya çalışıyorum" dedi.
Koike, 2013'te Tokyo'nun adaylık ekibinde yer almamıştı.
'Yasal danışmanlık faaliyeti'
Rüşvetin, başka bir yolsuzluk soruşturması nedeniyle hakkında ülkeden çıkış yasağı bulunan Senegalli eski Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Başkanı Lamine Diack ve firardaki oğlu Papa Massata-Diack aracılığıyla dağıtıldığı öne sürülüyor.
Tokyo'nun adaylık sürecinin içinde yer alan ve adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Nikkei gazetesine yaptığı açıklamada, "Yarışan aday şehirlerin her biri Diack'ı kendi yanında görmek istiyordu" diyerek, baba-oğul Diackların Afrika ülkelerinin atletizm federasyonları ve delegeleri üzerindeki etkisini doğruluyor.
Takeda ise Black Tidings aracılığıyla ödenen paranın "yasal danışmanlık faaliyeti" olduğunu savunuyor.
Fransız yetkililerin iddiaları karşısında 2016'da JOC, Takeda ile ilgili bir iç soruşturma başlatmış ama Black Tidings'e ödenen paranın lobicilik ve yasal faaliyetler kapsamında olduğuna karar vermişti.
Ancak o zaman da JOC, iddiaların odağındaki Senegalli baba-oğul Diacklar ve Black Tidings'in yöneticilerini sorgulayamamış, bu nedenle Takeda hakkında vardıkları "suçsuz" kararının kesin delillere dayanmadığını kabul etmişti.
Takeda geçen hafta da hakkındaki iddialarla ilgili olarak IOC Etik Komisyonuna ifade vermişti.
Fransa'da Mali Savcılık, bazı atletizm müsabakalarındaki yolsuzluk iddialarına yönelik soruşturmayı 2016 yılında, 2016 Rio de Janeiro ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki aday gösterme ve seçim süreçlerini de içine alacak şekilde genişletmişti.
2016 Rio Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Carlos Nuzman da Takeda ile aynı soruşturma kapsamında sorgulanmış, oy satın aldığı ortaya çıkınca istifa etmek zorunda kalmıştı.
2020 Tokyo Olimpiyatları'na 18 ay kala patlak veren bu son skandalı yorumlayan bazı çevreler, Salı günkü basın toplantısında Takeda'nın da istifasını açıklayacağını öne sürmüştü.
Ancak Takeda JOC'tan veya IOC'den istifa edeceği yönünde herhangi bir işaret vermedi.
İddiaların merkezinde Singapur, Japonya ve Senegal gibi değişik ülkelerin olduğu düşünülürse Fransız savcıların soruşturması aylar sürebilir.
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