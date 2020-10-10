Binlerce maddi durumu yetersiz öğrenci, eğitim hayatına devam edebilmek için burs desteğine ihtiyaç duyuyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine burs veriyor. VGM burs başvurusu hakkında merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.
VGM BURSU NE KADAR?
2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanıyor.
VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN? VGM BURS BAŞVURU EKRANI
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2020 - 2021 EĞİTİM YILI BURS BAŞVURU TARİHLERİ
|Başlangıç
|Bitiş
|Ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) Bursu Başvuru Formu için tıklayın...
|01 Ekim 2020
|15 Ekim 2020
|Yükseköğrenim Bursu Başvuru Formu için tıklayın...
|15 Ekim 2020
|30 Ekim 2020
Yabancı Uyruklu Yükseköğrenim Bursu başvuru Formu için tıklayın...
(Yabancı uyruklu ve Mavi Kartlı öğrenciler için)
|15 Ekim 2020
|30 Ekim 2020
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır.
Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir.
Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.
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