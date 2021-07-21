2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında düzenlenecek İşte 2020 Tokyo Olimpiyatları yayın akışı...

TOKYO OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Spor severler 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı TRT SPOR ve TRT SPOR Yıldız ekranlarından takip edebilecek.

2020 TOKKYO OLİMPİYATLARI YAYIN AKIŞI

Olimpiyatlar 21 Temmuz'da yayınlanacak karşılaşmalarla başlıyor. İşte 21 Temmuz günü belli olan karşılaşmalar...

21 Temmuz Çarşamba: (softbol) (TRT SPOR Yıldız)

03.00 Avustralya-Japonya

06:00 İtalya ile ABD

09:00 Meksika ile Kanada

(Futbol) (TRT SPOR)

11.30 İsveç ve ABD kadın milli takımları

14.30 Avustralya - Yeni Zelanda