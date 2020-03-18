2020 Tokyo Olimpiyatları yapılacak mı?

Koronavirüs sebebiyle daha önce birçok kez erteleneceği söylenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili Japonya Başbakanı Shinzo Abe, “IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) dahil olmak üzere ilgili yetkililerle yakın koordinasyon içindeyiz. Bunda bir değişiklik yok. Japonya ve ABD’nin olimpiyatlarda başarı için işbirliği yapıp yakın işbirliği içinde olacağına karar verdik. Takvim planlandığı gibi devam edecek” ifadelerini kullanmıştı. Ancak işler bir anda tersine döndü.

Times’a konuşan Abe, “Dünya Sağlık Örgütü’nün Koronavirüs’ü pandemi ilan etmesinin ardından olimpiyatların ertelenmesinin ulusal bir başarısızlık olacağını düşünmüyorum” açıklamasını yaptı. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın ertelenmesi, sürpriz sayılmayacak. Bu arada Japonya’da yapılan ankette halkın 3’te 2’sinin Olimpiyatların ertelenmesini istediği ortaya çıktı. Konuyla ilgili en kısa süre içinde karar çıkması bekleniyor. Olimpiyatların yapılma ihtimali gittikçe düşüyor.