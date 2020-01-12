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Tokyo, 2020 Olimpiyatları'nın ev sahibi olacak. A Milli Voleybol takımımız bu akşam Almanya Milli Takımı'nı yenerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı. Toplam 11 bin sporcunun yarışacağı 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili detaylar haberimizde.
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2020 Yaz Olimpiyat Oyunları Japonya’nın başkenti Tokyo’da 24 Temmuz'da başlayacak. Olimpiyatlar 9 Ağustos 2020 tarihinde son bulacak.
TOKYO 2020 OLİMPİYATLARI HAKKINDA
7 Eylül 2013 tarihinde Buenos Aires'te yapılan 125. IOC oturumunda Tokyo ev sahibi şehir olarak ilan edildi. Tokyo aynı zamanda 1964 Yaz Olimpiyatları'na da ev sahipliği yapmıştı.
Tokyo 16 Temmuz 2011 tarihinde Japon Olimpiyat Komitesi tarafından seçildi ve 2020 Oyunları için Japonya aday şehir olduğu teyit edildi. 77.000 Tokyo Olimpiyat Stadı'nı olimpiyat için kullanacakları duyuruldu. 23 Mayıs 2012 tarihinde IOC tarafından kısa listeye alındı.
Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi, Türkiye'nin oyunlara aday olacağını 7 Temmuz 2011 tarihinde açıklamıştır. Adaylık, resmî olarak 13 Ağustos 2011 tarihinde Türkiye başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilmiştir. Erdoğan, 86.000 kişilik Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun üstünün tamamen kapatılacağını belirtti. 23 Mayıs 2012 tarihinde IOC tarafından kısa listeye alındı.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nın maskotları
Madrid 1 Haziran 2011 tarihinde İspanyol Olimpiyat Komitesi yönetim kurulu tarafından aday gösterildi. 70.000 kişilik Madrid Olimpiyat Stadı'nı olimpiyat için kullanacakları duyuruldu. 23 Mayıs 2012 tarihinde IOC tarafından kısa listeye alındı. Yarı finalde elendi.
23 Mayıs 2012 tarihinde IOC tarafından Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı için elendi.
Bakü 1 Eylül 2011 tarihinde Azerbaycan Olimpiyat Komitesi yönetim kurulu tarafından aday gösterildi. 23 Mayıs 2012 tarihinde IOC tarafından elendi.
Roma 19 Mayıs 2010 tarihinde İtalyan Millî Olimpiyat Komitesi tarafından aday gösterildi.
OYLAMA
|2020 Yaz Olimpiyatları ev sahibi şehir seçimi
|Şehir
|NOC ismi
|1. tur
|Tekrar
|2. tur
|Tokyo
|Japonya
|42
|-
|52
|İstanbul
|Türkiye
|26
|49
|36
|Madrid
|İspanya
|26
|45
|-
Buenos Aires'te yapılan oylama üç bölüm sürmüştür. Birinci bölümde, Tokyo 42, İstanbul ve Madrid ise 26′şar oy almıştır. Bu nedenle Tokyo ikinci tura geçmeye hak kazanmış, İstanbul ve Madrid eşit durumda oldukları için aralarında tekrar oylama yapılmıştır. Bu oylamada ise İstanbul Madrid'i 45'e karşı 49 oyla geçerek ikinci tura yükselmiştir. Tokyo'nun aldığı 60 oya karşı İstanbul'un 36 oyda kalmasının ardından oyunlara ev sahipliği yapma hakkını Tokyo kazanmıştır.
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