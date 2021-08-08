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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kapanış töreniyle sona erdi

Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan ve 23 Temmuz'da başlayan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi

08.08.2021 - 16:51 | Güncelleme: 2020 TOKYO OLİMPİYATLARI

  • Olimpiyat Stadı'nda Kovid-19 salgını nedeniyle seyircisiz gerçekleşen törende tüm ülkelerin bayrakları sporcuları tarafından saha ortasına getirildi. 

  • Türk bayrağını oyunlarda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli taşıdı.

  • Daha sonra, müsabakaları bittikten sonra Tokyo'dan ayrılmayan sporcular sahaya çıkarak kapanış törenine katıldı.

  • Japon şarkıcı Milet'in minik bir konser verdiği tören, müzik, dans, sahne ve havai fişek gösterileriyle devam etti.

  • Tokyo'da görev yapan gönüllülere de plaket takdim edildi.

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