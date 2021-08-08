Bach, sporun birleştirici gücüyle mücadele eden sporcuları tebrik ederek, "Pandeminin başlangıcından bu yana ilk defa bütün dünya bir araya geldi. Spor yine bunun merkezindeydi. Dünyanın her yerindeki milyarlarca insanın gözü buradaydı. Tokyo 2020 barışın oyunları oldu. Japon halkı, başardığınızla sonsuz gurur duyabilirsiniz. Bütün sporcular adına şunu söylüyorum, teşekkürler Tokyo, teşekkürler Japonya." ifadelerini kullandı.