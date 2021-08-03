Alican Kaynar 8. oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde yelkende Türkiye'yi temsil eden Alican Kaynar, oyunları 8. sırada tamamladı.

Finn sınıfındaki ilk 10 yarışında elde ettiği derecelerle olimpiyat tarihinde yelkende ilk kez madalya mücadelesine çıkan Alican, final yarışını 5. sırada tamamladı. Olimpiyat mücadelesini tamamlayan Alican Kaynar, genel sıralamada ise 8. oldu.

ATEŞ-DENİZ KARDEŞLER FİNAL MADALYA MAÇINA ÇIKACAK

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde yelkende erkekler 470 sınıfında mücadele eden Ateş-Deniz Çınar kardeşler, yarın yapılacak madalya yarışına katılma hakkı elde etti.

Türkiye'yi temsil eden Ateş-Deniz ikilisi bugün 9 ve 10. yarışlarına çıktı.

Yarışlar sonunda sıralamada 9. konumda kendilerine yer bulan milli sporcular, yarın yapılacak madalya mücadelesine katılacak.

Deniz-Ateş Çınar kardeşlerin yer alacağı madalya mücadelesi yarın TSİ 08.33'te başlayacak.

BESTE - OKYANUS 17. OLDU

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde yelkende 470 sınıfında Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan ikilisi müsabakalarını tamamladı.

Türkiye'yi temsil eden iki sporcu, 9 ve 10. yarışlarına çıktı.

Milli sporcular, 10. yarışların sonunda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı kendi branşlarında 17. sırada bitirdi.