Yurt dışında alınan diplomaların denkliğinin kabul edilebilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Diş Hekimliği alanında başvuran adayların gireceği 2020-STS Diş Hekimliği başvuruları başladı. ÖSYM'nin internet sitesinden yayınlanan duyuruda sınava katılacak adayların merak ettiği her şeyi cevaplandıracak başvuru kılavuzu da yayınlandı. Peki, 2020-STS Diş Hekimliği ne zaman? İşte 2020-STS Diş Hekimliği kılavuzu ve 2020-STS Diş Hekimliği başvuru ekranı
2020-STS DİŞ HEKİMLİĞİ NE ZAMAN VE NEREDE?
Sınav, 12 Aralık 2020 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, saat 10.15'de başlayacak, 120 çoktan
seçmeli sorudan oluşacak ve 150 dakika sürecektir. Sınav konuları Tablo-1'de verilmiştir. Sınavda
başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 40 puan alınması gerekmektedir. Başarılı olan adaylar adına
(Klinik pratik yapma kararı yoksa) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca Diploma Denklik Belgesi
düzenlenecektir.
2020-STS DİŞ HEKİMLİĞİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR?
Sınava, yurt dışında Diş Hekimliği alanından eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik işlemlerinin
yapılması talebi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuran ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
tarafından sınava girmelerine karar verilen adaylar başvurabilir.
2020-STS DİŞ HEKİMLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
Başvuru merkezi aracılığıyla yapılacak başvurular:
Başvuru Merkezleri aday başvurularını, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde alacaklardır.
Başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru
merkezlerinden şahsın bizzat kendisi dışında başvuru yapılamayacaktır.
Başvuru merkezine gidildiğinde;
Aday Başvuru Formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş olması ve aşağıdaki kimlik
belgelerinden birinin aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur:
Nüfus cüzdanı
T.C. Kimlik Kartı (T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen yeni kimlik kartları teslim alınıncaya
kadar geçerli olacak “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı,
barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi’nin aslı da geçerli kimlik belgesi olarak kabul
edilecektir.)
Geçerlilik süresi dolmamış pasaport
Pembe/Mavi Kart
KKTC Kimlik Kartı
Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını
tamamlayacaklardır.
2020-STS DİŞ HEKİMLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU
2020-STS DİŞ HEKİMLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.
2020-STS DİŞ HEKİMLİĞİ BAŞVURU EKRANI
2020-STS DİŞ HEKİMLİĞİ BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!