Yurt dışında alınan diplomaların denkliğinin kabul edilebilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Diş Hekimliği alanında başvuran adayların gireceği 2020-STS Diş Hekimliği başvuruları başladı. ÖSYM'nin internet sitesinden yayınlanan duyuruda sınava katılacak adayların merak ettiği her şeyi cevaplandıracak başvuru kılavuzu da yayınlandı. Peki, 2020-STS Diş Hekimliği ne zaman? İşte 2020-STS Diş Hekimliği kılavuzu ve 2020-STS Diş Hekimliği başvuru ekranı

2020-STS DİŞ HEKİMLİĞİ NE ZAMAN VE NEREDE?

Sınav, 12 Aralık 2020 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, saat 10.15'de başlayacak, 120 çoktan

seçmeli sorudan oluşacak ve 150 dakika sürecektir. Sınav konuları Tablo-1'de verilmiştir. Sınavda

başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 40 puan alınması gerekmektedir. Başarılı olan adaylar adına

(Klinik pratik yapma kararı yoksa) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca Diploma Denklik Belgesi

düzenlenecektir.

2020-STS DİŞ HEKİMLİĞİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınava, yurt dışında Diş Hekimliği alanından eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik işlemlerinin

yapılması talebi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuran ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

tarafından sınava girmelerine karar verilen adaylar başvurabilir.



2020-STS DİŞ HEKİMLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Başvuru merkezi aracılığıyla yapılacak başvurular:

Başvuru Merkezleri aday başvurularını, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde alacaklardır.

Başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru

merkezlerinden şahsın bizzat kendisi dışında başvuru yapılamayacaktır.

Başvuru merkezine gidildiğinde;

Aday Başvuru Formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş olması ve aşağıdaki kimlik

belgelerinden birinin aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur:

Nüfus cüzdanı

T.C. Kimlik Kartı (T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve

Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen yeni kimlik kartları teslim alınıncaya

kadar geçerli olacak “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı,

barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi’nin aslı da geçerli kimlik belgesi olarak kabul

edilecektir.)

Geçerlilik süresi dolmamış pasaport

Pembe/Mavi Kart

KKTC Kimlik Kartı

Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını

tamamlayacaklardır.



2020-STS DİŞ HEKİMLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU

2020-STS DİŞ HEKİMLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

2020-STS DİŞ HEKİMLİĞİ BAŞVURU EKRANI

2020-STS DİŞ HEKİMLİĞİ BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.