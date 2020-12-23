2020 sinema istatistikleri Tolga Akıncı, Box Office Türkiye'de' 2020'nin sinema istatistiklerini derledi

HABERTURK.COM

Box Office Türkiye, 2020'de sinema istatistiklerini yayınladı. Tolga Akıncı'nın hazırladığı istatistiklerde yılın en çok izlenen Türk filmi 'Eltilerin Savaşı', en çok izlenen yabancı filmse Oscar ödülü 'Parazit' olduğu görüldü.

BOX OFFICE TÜRKİYE RAPORU