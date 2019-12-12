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2020'de Sigara fiyatlarına zam gelecek mi? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Sosyal medyada yayınlan iddialara göre 5 Ocak 2020 itibariyle sigara fiyatlarında büyük artış olacağı iddia edildi ve fiyat listesi yayıldı. İşte 2020 sigara zammına dair detaylar...
2020 SİGARA FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?
Sosyal medyada dolaşan sigara zammı iddiaları gündeme oturdu. Sigara fiyatı artış listesi birçok yerde yayınlandı fakat sigara şirketlerinden zam haberlerine dair herhangi bir açıklama gelmedi.
SİGARAYA NEDEN ZAM GELMİŞTİ?
Sigarada perakende satış fiyatına bağlı vergilendirme sistemi “mali çarpan” etkisi yaratıyor. “Mali çarpan” vergi ya da maliyet artışlarının perakende fiyatlara katlanarak yansıması sonucunu doğuruyor. Şu anda çarpanın mevcut seviyesi 9,3 olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla, 1 kuruşluk bir maliyet artışının perakende fiyata yansımasının 9,3 kuruş tutarında olabiliyor. Buna göre, maktu vergide temmuz başında gerçekleşen 0,0339 TL’lik artışın, perakende fiyatlara yansımasının ortalama 0,32 TL tutarında olması gerekiyordu.
Sigara vergi sisteminde Ocak ayında gerçekleşen değişiklikler kapsamında nispi vergi yüzde 63’ten yüzde 67’ye çıkarılmıştı. Bu 4 puanlık artış yine mali çarpan sebebiyle, ortalama fiyattaki bir üründe yaklaşık 4 TL fiyat artışına neden olmaktaydı. Bu vergi artışının yaklaşık yarısı yani 2 TL’si fiyatlara yansımıştı. Temmuz’da gerçekleşen maktu vergi artışı ile birlikte ortalama fiyattaki bir üründeki toplam vergi etkisi 2,5 TL olarak hesaplanıyordu.
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