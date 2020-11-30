ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2020 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2020-Sayıştay Eleme) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adayların gözleri ÖSYM'den gelecek olan sonuç haberine çevrildi. Herkesin merakla beklediği 2020-Sayıştay Eleme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020-SAYIŞTAY ELEME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 1 Kasım 2020 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen 2020 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2020-Sayıştay Eleme) sonuçları 1 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak. ÖSYM'nin internet sitesinden yayınlanacak olan sonuçlara, sınava katılan tüm adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle ulaşabilecekler.

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işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olanların başvurabildiği sınavın sonuçlarını ÖSYM SONUÇLAR sayfasından takip edebilirsiniz.

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