Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Polonya'nın Bydgoszcz kentinde 2-7 Haziran'da yapılması planlanan fakat koronavirüs nedeniyle ertelenen şampiyonanın 2021'de yapılacağı duyuruldu.

Yaklaşık 600 sporcunun yarışacağı Para Atletizm Avrupa Şampiyonası, 26 Mart'ta ertelenmişti.